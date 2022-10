Landwirtschaftliche Fachschulen NÖ

Neben der fachlich fundierten Ausbildung in der Landwirtschaft wurde der Pflege- und Sozialbereich in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut.

An acht Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) wird die dreijährige Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ geführt, die den Fokus verstärkt auf den Erwerb von Abschlüssen und Zertifikaten im Pflege- und Betreuungsbereich legt. An den Landwirtschaftsschulen Gießhübl, Hollabrunn, Obersiebenbrunn, Mistelbach, Pyhra, Warth und Zwettl wird die Zusatzausbildung zum Heimhelfer/zur Heimhelferin und in der Kinderbetreuung angeboten.

Seit drei Jahren wird die vierjährige Ausbildung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ an den drei Landwirtschaftlichen Fachschulen Mistelbach, Warth und Zwettl geführt. Diese Ausbildung können auch QuereinsteigerInnen im zweiten Bildungsweg in nur zwei Jahren absolvieren.

Bei den „Sozialbetreuungsberufen“ ist „Green Care“ ein besonderer Bildungsschwerpunkt. Dabei wird die unterstützende Wirkung der Natur und von Tieren genutzt, um Menschen zu helfen bzw. positiv zu beeinflussen. Auch die Ausbildung zur Pflegeassistentin/zum Pflegeassistent ist inkludiert.

Dies sind wichtige Schritte, um der immer größer werdenden Nachfrage an Pflegefachkräften nachzukommen und um eine flächendeckende Pflege sowie Betreuung in Niederösterreich auch in Zukunft sicherzustellen.