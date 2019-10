Die neue Schule im Grünen gleich neben dem Essl-Museum bietet die Zweige Gymnasium und Realgymnasium an. Inhaltlich setzen beide Schulformen auf einen klaren MINT-Schwerpunkt (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), der beispielsweise zusätzliche Informatik-Stunden beinhaltet. Pro Jahrgangsstufe wird außerdem ein altersadäquat aufbereitetes technisches Projekt klassenübergreifend durchgeführt. Auch die digitale Grundbildung ist ab der 1. Klasse in den Lehrplänen verankert.

Weitere pädagogische Schwerpunkte sind soziales Lernen z. B. durch Angebote wie den Klassenrat, Peer-Mediation und klassenübergreifende Sozialprojekte in der Oberstufe sowie die Vermittlung von wertorientierten Inhalten auf Basis des christlichen Weltbildes. Für die SchülerInnen des privaten Gymnasiums Klosterneuburg ist der Besuch eines konfessionellen Religionsunterrichtes sowie das Mitfeiern von schulischen Festen im christlichen Jahreskreis verpflichtend.

Das Gymnasium wird in nicht verschränkter Form geführt, bietet aber Mittags- und Nachmittagsbetreuung mit Lernbegleitung durch die Lehrkräfte der Schularbeitsfächer sowie eine Vielzahl an sportlichen und

kulturellen Freizeitangeboten. Das gemeinsame Essen, gefolgt von begleiteten Lernstunden und Freizeitaktivitäten soll insbesondere auch die schulische Gemeinschaft fördern und stützen.

Moderner Holzriegelbau, nachhaltige Nutzung

Das katholische Privatgymnasium ist derzeit in einem ansprechenden Holzriegelbau untergebracht, der auf dem Areal neben dem ehemaligen Essl Museum nach modernsten Standards in modularer Holz-Glas-Bauweise errichtet wurde. Der helle Holzbau fügt sich damit bestens ein in seine grüne Umgebung. Er dient – bis zur Fertigstellung des definitiven Schulgebäudes – als schulische Heimat der neuen GymnasiastInnen. Besonderer Dank gilt dem Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg, das der Schule das Grundstück nahe der Donau zur Verfügung stellt.

Im Sinne einer nachhaltigen Nutzungsidee soll das provisorische Schulgebäude auch nach seiner Zeit als Gymnasium nicht einfach entsorgt werden, sondern vielmehr eine neue Verwendung finden. Das sei bereits in der Planung ein wichtiger Punkt gewesen, betont Schulleiter Johannes Poynter im Gespräch. „Schließlich gehören Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Sinne einer christlichen Schöpfungsverantwortung auch zu den Kernthemen unserer Schule.“

Für Andrea Pinz, Leiterin des Erzbischöflichen Amts für Schule und Bildung, ist das katholische Privatgymnasium in Klosterneuburg ein Herzensprojekt, das – wie alle Privatschulen der Erzdiözese Wien – insbesondere die individuelle Förderung der jungen Menschen als Basis hat. „Wir bekennen uns ganz klar zu einem ganzheitlichen Bildungsverständnis, das einen verantwortungsvollen Leistungsbegriff einschließt. Jedes Kind wird als wichtig und wertvoll anerkannt und wird so begleitet, dass es sich bestmöglich entwickeln und seine Talente entfalten kann“, so Andrea Pinz.

Privatschulen der Erzdiözese Wien

Gabriele Paar

Privates Gymnasium Klosterneuburg

Strandbadstraße 13

Klosterneuburg

www.privatgym-klosterneuburg.ac.at

Neben dem Campus Sacré Coeur Pressbaum und dem Privaten Gymnasium Klosterneuburg hat die Schulstiftung der Erzdiözese Wien weitere Schulstandorte in Niederösterreich:

Erzbischöfliches Gymnasium und Aufbaugymnasium Hollabrunn

Kirchenplatz 2, Hollabrunn

www.ebgymhollabrunn.ac.at

Tag der offenen Tür:

Freitag, 8. November

12 bis 15.30 Uhr

Die Schule bietet eine eigene Übergangsklasse für SchülerInnen einer Mittelschule, die in

ein Gymnasium wechseln möchten.

Gymnasium und Realgymnasium Sachsenbrunn

Sachsenbrunn 52

Kirchberg/Wechsel

www.sachsenbrunn.at

Tage der offenen Tür:

Oberstufe – für Einsteiger aus der NMS: Donnerstag, 7. November 2019, 8 bis 13.30 Uhr

Unterstufe – für Volksschüler: Freitag, 6. Dezember 2019, 9 bis 14.30 Uhr

Am Gymnasium Sachsenbrunn gibt es einen eigenen gesundheitlich-sozialen Schwerpunkt.

Kindergarten und Volksschule Campus St. Raphael

Gießhübler Str. 41

Maria Enzersdorf

www.sme.ac.at

In der Volksschule St. Raphael liegt besonderer Fokus auf der Begabungsförderung.

www.privatschulen.at