Die Privatschulen der Erzdiözese Wien teilen sich ein Motto, das die pädagogische Grundhaltung der Schulen auf den Punkt bringt: Talente leben lernen! Am Schulcampus Sacré Coeur Pressbaum wird dieser Fokus auf die individuelle Förderung der SchülerInnen besonders deutlich – denn hier können die Kinder und Jugendlichen im Idealfall ihren gesamten schulischen Bildungsweg beschreiten. Der Campus umfasst einen Praxiskindergarten und einen Privatkindergarten für die Kleinsten, eine Volksschule, eine Neue Mittelschule, ein Gymnasium und eine Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) mit angeschlossenem, berufsbegleitendem Kolleg.

Der Campus liegt am Stadtrand von Wien auf einer Anhöhe und ist umgeben von weitläufigen Außenanlagen. Hier sind die verschiedenen Kindergärten und Schulen untergebracht. Die räumliche Nähe und Vernetzung der Schulen ist ein großer Vorteil. So kann beispielsweise der Übertritt von der Volksschule in die weiterführende Schule optimal vorbereitet und begleitet werden.

Neubau für die NMS

Für Schüler wie Eltern verströmt der Altbau auf dem Schulcampus einen eigenen Charme – und wird gerne als „Hogwarts im Wienerwald“ bezeichnet. Doch seit Beginn des laufenden Schuljahres hat das altehrwürdige Gebäude mit der malerischen Efeubewachsung ein hochmodernes Pendant auf dem Campus erhalten. Der nach hinten gelegene Neubau für Mittelschule und Praxiskindergarten beeindruckt durch eine offene Gestaltung mit viel Licht und Raum für die zeitgemäße, schülergerechte Pädagogik, die hier gelebter Alltag ist. Eine Besonderheit sind etwa die „Freiluftklassen“: Auf großen überdachten Holzterrassen findet der Unterricht bei passendem Wetter im Freien statt.

Gabriele Paar

Die Privatschulen der Erzdiözese Wien verstehen sich als innovative Zukunftswerkstätten für die Auseinandersetzung mit und Aneignung von Wissen und Werten. Der begabungsfördernde Unterricht legt den Fokus auf die vielfältigen Potenziale und Talente der SchülerInnen. Insbesondere das persönliche Wachstum soll bestmöglich unterstützt werden. Gleichwohl wissen sich die Schulen einem klaren Leistungsbegriff verpflichtet. Der Schulcampus

Sacré Coeur Pressbaum ist zudem Teil des internationalen Sacré-Coeur-Netzwerks, das 150 Schulen in 30 Ländern auf fünf Kontinenten verbindet.

Der CAMPUS SACRÉ COEUR PRESSBAUM stellt ein umfassendes Angebot für Kinder und Jugendliche zur Verfügung: einen Praxiskindergarten und einen Privatkindergarten, eine Volksschule mit Hort, eine Neue Mittelschule und ein Gymnasium & Realgymnasium mit Nachmittagsbetreuung, außerdem eine Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) mit Kolleg. Weitere Angebote des Schulcampus für einen optimalen Lern- und Lebensraum sind z. B. der gemeinsame Mittagstisch und die großzügigen Außenanlagen.

Tag der offenen Tür auf dem gesamten Campus

Freitag, 22. 11., 8.30 bis 16 Uhr

An der BAfEP zusätzlich

am Samstag, 23. 11., 9 bis 13 Uhr

Klostergasse 12

Pressbaum

www.scp.ac.at