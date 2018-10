37 Standorte in NÖ garantieren für 13.000 Schülerinnen und Schüler an den Humanberuflichen Schulen für Wirtschaft, Tourismus, Mode und Soziales sowie an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik und Sozialpädagogik eine Top-Ausbildung, bei der der Mensch im Zentrum einer qualitätsorientierten und praxisnahen Ausbildung steht. Das vielfältige Bildungsangebot orientiert sich an den Anforderungen der Berufswelt, der Wirtschaft und der Gesellschaft.

Die Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit in den spezifischen Berufsfeldern ist ebenso ein Anliegen wie die Anschlussfähigkeit in weiterführende Studien. Die Vielfalt

der Schulen schafft dafür die Basis.

Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe (HLW)

Die universelle Einsetzbarkeit der Absolventinnen und Absolventen in der kompletten Dienstleistungsbranche beweist, wie erfolgreich sich dieser Schultyp positioniert hat.

Kompetenz in Wirtschaft, Fremdsprachen, Allgemeinbildung, Informatik und Praxis in Küche und Service bilden die Basis sowohl für ein Studium als auch für den direkten Berufseinstieg. Die HLW in NÖ sind die Allrounder für Dienstleistung, Verwaltung, Soziales und Gesundheit, Ernährung, Gastronomie, Hotellerie, Touristik,

Informationstechnologie sowie Sozialmanagement, Umwelt-

ökonomie und Wasserwirtschaft.

NÖ Tourismusschulen (HLT)

An den vier Standorten in Krems, Retz, St. Pölten und am Semmering bilden die NÖ Tourismusschulen seit Generationen in der dreijährigen Hotelfachschule, der fünfjährigen höheren Lehranstalt für Tourismus, dem Aufbaulehrgang und dem Kolleg den Nachwuchs für die Top-Hotellerie und Gastronomie aus. Dazu tragen der Praxisbezug, die kaufmännisch-touristische Ausbildung, das Fremdsprachenangebot und die praktische Ausbildung bei. Auch für die Einsätze in der Praxis – vom Opernball bis zum Damen-Schiweltcup – sind die NÖ Tourismusschulen bekannt.

Modeschulen (HLM)

Die drei Modeschulen Krems, Mödling und Wiener Neustadt bieten eine zeitgemäße, zukunftsorientierte Ausbildung, die junge Menschen sämtliche Perspektiven eröffnet, um einer vielversprechenden Zukunft entgegenzublicken. Sie tragen – neben der Vermittlung von Kompetenzen in allgemeinbildenden und fachspezifischen Bereichen – zur Förderung selbstbewusster, kritischer, problemlösungsorientierter und offener Persönlichkeiten bei.

Das Gleichgewicht zwischen technisch-handwerklichen und wirtschaftlichen Fächern, die Förderung künstlerisch-kreativer Begabungen sowie ein erweitertes Angebot an allgemeinbildenden Fächern und Fremdsprachen gewährleistet, dass sich Absolvent/innen sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch an den Universitäten erfolgreich behaupten können.

Schulen für Sozialberufe (FSB & SOB)

Fachschulen für Sozialberufe (FSB) bieten eine Vorbereitung auf eine spätere Spezialisierung im Sozial- oder Gesundheitsbereich. Schwerpunkt der dreijährigen Fachschule sind die Förderung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit, der sozialen Kompetenz und die Klärung der persönlichen Eignung für einen fachspezifischen Beruf. Sehr hoch ist der Anteil der Praktika, die in Lehrfamilien und in Einrichtungen der Kinderbetreuung, Alten- und Behindertenarbeit während des Schuljahres geleistet werden.

Eine fundierte kaufmännische Grundausbildung erleichtert den direkten Berufseinstieg als Betriebsdienstleistungskaufmann bzw. -frau und ermöglicht den Zugang zur Reife- und Diplomprüfung nach der Absolvierung eines Aufbaulehrgangs bzw. zur Berufsreifeprüfung. Weitere Qualifikationen, die angeboten werden, sind: Kinder- und Tagesbetreuer, ÖJRK-Ausbildungen „Babyfit“ (Babysitter) und „Pflegefit“.

Schulen für Sozialbetreuungsberufe (SOB) ermöglichen eine fundierte Ausbildung zum Fach- bzw. Diplom-Sozialbetreuer mit inkludierter Pflegeassistenz in den Schwerpunkten Alten-, Behinderten- und Familienarbeit.

Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP) und Sozialpädagogik (BASOP)

Der Kindergarten hat sich mittlerweile als Bildungseinrichtung etabliert und bietet weit mehr als nur eine reine Betreuung. Ein bundesländerübergreifender Bildungs-Rahmen-Plan bietet dafür die Basis, und genau auf diese Arbeit bereiten die Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, die auch international hoch angesehen sind, ausgezeichnet vor. Immer größer wird auch die Nachfrage nach Sozialpädagogen.

Die BAfEPs und BASOPs stellen außerdem eine hervorragende Basis für eine Vielzahl von weiterführenden Ausbildungen dar, vor allem natürlich für ein Lehramtsstudium. Diese Schulen bieten Allgemeinbildung, Berufsausbildung, musisch- kreative Erziehung sowie einen Abschluss mit Reife- und Diplomprüfung. Standorte sind Amstetten, Frohsdorf, Mistelbach, Pressbaum, St. Pölten, Wr. Neustadt und Zwettl.

zVg