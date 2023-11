Willkommen an der innovativsten Schule Niederösterreichs!*

Die HTL St. Pölten, ausgezeichnet als die innovativste Schule Niederösterreichs, bietet mit ihrem breit gefächerten Ausbildungsangebot, das von Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Elektronik und technischer Informatik bis hin zu den Wirtschaftsingenieuren reicht, eine Antwort auf alle diese Herausforderungen.

Foto: zVg

Die HTL St. Pölten bietet Innovationen in allen Bereichen: „Digital sind nicht nur die Stundenpläne und die Kommunikation mit den Eltern und Schülern. Die kostenlose educard ermöglicht den Schülern die bargeldlose Benützung vieler Einrichtungen wie Kopierer, Automaten sowie den Zugang zu den verschiedenen Bereichen der Schule. Selbstverständlich führt die HTL ebenso die Zahlungen über edupay online durch und ermöglicht somit den Eltern eine einfache Art der Abwicklung“, betont Direktor DI Martin Pfeffel die innovative Ausrichtung der Schule. Ebenso modern ist der Unterricht in der Abendschule, hier wird an einem bestimmten Wochentag die Möglichkeit zum Fernunterricht angeboten.

Kooperationen und innovative Lehrpläne am Puls der Zeit! In der Abteilung Informatik – Schwerpunkt Cyber-Security , findet die Ausbildung zum Softwareentwickler am neuesten Stand der Technik statt. Die Kooperation mit der FH-St. Pölten ermöglicht u. a. attraktive Anrechnungsmodelle für unsere Absolventen!

Die Abteilung Elektronik und Technische Informatik erweitert ihr bestehendes Vertiefungsangebot Embedded- und Wireless-Systems mit dem zukunftsorientierten Schwerpunkt Bionics. Erneuerbare Energien und Elektromobilität sind wichtige Voraussetzungen für die Klimawende, die Abteilung Elektrotechnik beschäftigt sich schwerpunktmäßig damit.

Die Abteilung Maschinenbau mit den Schwerpunkten Automatisierungstechnik und Industriedesign entwickelt Maschinen, die technisch und visuell am Puls der Zeit sind. Beim Unternehmensgründungsprogramm der Wirtschaftsingenieure – Vertiefungen Logistik/ Umwelt und Verfahrenstechnik können die Schüler echte Unternehmen gründen und führen und reales Geld verdienen.

Wie kann man uns kennenlernen?

Alle Schüler der achten Schulstufe eines Gymnasiums oder einer Mittelschule sind herzlich eingeladen, die HTL St. Pölten als „Schnupperschüler“ kennenzulernen.

Darüber hinaus werden beim Tag der offenen Türe „Guided Tours“ durch die gewünschte Abteilung angeboten. Zusätzliche Informationen bieten dann Online-Infoabende zu den jeweiligen Ausbildungszweigen.

Foto: zVg

Näheres unter: www.htlstp.ac.at