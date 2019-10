Die Umwandlung vom Landesschulrat zur Bildungsdirektion hat nicht nur verwaltungsintern viele Veränderungen gebracht, sondern auch in der gesamten Bildungslandschaft.

So wurde dadurch die Bildung viel stärker regionalisiert, als dies bisher der Fall war. In den sechs Bildungsregionen (bisher fünf) werden in Niederösterreich sechs Plattformen als Drehscheiben für die gesamte Bildung einer Region entstehen. Dass es nunmehr eine sechste Bildungsregion gibt, war vor allem deshalb so wichtig, weil die ehemalige Bildungsregion 5 mit Abstand die größte, das heißt jene mit den meisten Schulen und Schülerzahlen, war. Das Büro der Bildungsregion 6 öffnet mit Anfang November in der Stadt Wr. Neustadt seine Pforten.

Zu den Aufgaben der Bildungsregionen zählt vor allem das Zusammenführen und Vernetzen sowie das Einbinden aller Stakeholder. Die Bildungslandschaft soll mit allen Betroffenen und an Bildung Interessierten gemeinsam gestaltet und gemeinsam mit der Bildungsdirektion gesteuert werden. Es ist dies eine sehr wichtige und zentrale Etappe des Veränderungsprozesses, weil damit das Gemeinsame in den Mittelpunkt gerückt und die Zusammenarbeit gestärkt wird. Für den Bürger bedeutet die Regionalisierung der Bildung aber auch direkte Wege und unbürokratische Serviceleistungen bei Fragen und Problemen. Die Bildungsregionen und deren Teams haben daher Schlüsselfunktionen im Bildungsbereich.

Die 6 Bildungsregionen in Zahlen, Daten und Fakten:

Bildungsregion 1 (Horn, Gmünd, Krems-Land, Krems-Stadt, Waidhofen/Thaya, Zwettl)

Leiter: Alfred Grünstäudl

In dieser Region gibt es:

121 Volksschulen mit 7.415 Schülerinnen und Schülern

41 Mittelschulen mit 5.370 Schülerinnen und Schülern

6 Polytechnische Schulen mit 447 Schülerinnen und Schülern

10 ASO mit 286 Schülerinnen und Schülern

9 AHS mit 4.515 Schülerinnen und Schülern

7 BMHS mit 2.228 Schülerinnen

8 HUM (Humanberufliche Schulen) mit 1.699 Schülerinnen und Schülern

1 BA (= privates Kolleg für Elementarpädagogik) mit 145 Schülerinnen und Schülern

Insgesamt sind das 22.105 Schülerinnen und Schüler in dieser Region.

Bildungsregion 2 (Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach)

Leiterin: Brigitte Ribisch

In dieser Region gibt es:

117 Volksschulen mit 12.146 Schülerinnen und Schülern

47 Mittelschulen mit 7.285 Schülerinnen und Schülern

9 Polytechnische Schulen mit 476 Schülerinnen und Schülern

16 ASO mit 484 Schülerinnen und Schülern

10 AHS mit 6.323 Schülerinnen und Schülern

10 BMHS mit 3.690 Schülerinnen und Schülern

5 HUM mit 1.372 Schülerinnen und Schülern

1 BA (Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik) mit 259 Schülerinnen und Schülern

Insgesamt sind das 32.035 Schülerinnen und Schüler in dieser Region.

Bildungsregion 3 (Amstetten, Melk, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs)

Leiter: Josef Hörndler

In dieser Region gibt es:

103 Volksschulen mit 10.435 Schülerinnen und Schülern

51 Mittelschulen mit 7.881 Schülerinnen und Schülern

7 Polytechnische Schulen mit 630 Schülerinnen und Schülern

10 ASO mit 492 Schülerinnen und Schülern

6 AHS mit 3.541 Schülerinnen und Schülern

6 BMHS mit 1.860 Schülerinnen und Schülern

7 HUM mit 1.533 Schülerinnen und Schülern

1 BA mit 253 Schülerinnen und Schülern

Insgesamt sind das 26.625 Schülerinnen und Schüler in dieser Region.

Bildungsregion 4 (Lilienfeld, St. Pölten-Land, St. Pölten-Stadt, Tulln)

Leiterin: Brigitte Schuckert

In dieser Region gibt es:

107 Volksschulen mit 12.533 Schülerinnen und Schülern

45 Mittelschulen mit 7.376 Schülerinnen und Schülern

5 Polytechnische Schulen mit 297 Schülerinnen und Schülern

13 ASO mit 470 Schülerinnen und Schülern

11 AHS mit 7.953 Schülerinnen und Schülern

5 BMHS mit 2.994 Schülerinnen und Schülern

8 HUM mit 2.193 Schülerinnen und Schülern

2 BA mit 982 Schülerinnen und Schülern

Insgesamt sind das 34.831 Schülerinnen und Schüler in dieser Region.

Bildungsregion 5 (Baden, Bruck/ Leitha, Mödling)

Leiter: Josef Fürst

In dieser Region gibt es:

92 Volksschulen mit 13.559 Schülerinnen und Schülern

33 Mittelschulen mit 6.653 Schülerinnen und Schülern

6 Polytechnische Schulen mit 579 Schülerinnen und Schülern

15 ASO mit 717 Schülerinnen und Schülern

14 AHS mit 10.145 Schülerinnen und Schülern

6 BMHS mit 5.251 Schülerinnen und Schülern

5 HUM mit 1.889 Schülerinnen und Schülern

Insgesamt sind das 38.793 Schülerinnen und Schüler in dieser Region.

Bildungsregion 6 (Neunkirchen, Wiener Neustadt-Land, Wiener Neustadt-Stadt)

Leiterin: Sabine Karl-Moldan

In dieser Region gibt es:

84 Volksschulen mit 8.236 Schülerinnen und Schülern

36 Mittelschulen mit 5.754 Schülerinnen und Schülern

2 PTS mit 267 Schülerinnen und Schülern

11 ASO mit 377 Schülerinnen und Schülern

8 AHS mit 5.414 Schülerinnen und Schülern

4 BMHS mit 2.714 Schülerinnen und Schülern

5 HUM mit 1.536 Schülerinnen und Schülern

2 BA mit 479 Schülerinnen und Schülern

Insgesamt sind das 24.777 Schülerinnen und Schüler in dieser Region.