Die aktuellen pädagogischen Neuerungen bieten unseren Schulen im Zuge von „mehr Autonomie“ die Möglichkeit, eigenständige Wege zu gehen, die vom gesamten Schulteam mitgestaltet und daher auch mitgetragen werden.

Schule wird daher authentisch, und das ist die Voraussetzung für Akzeptanz und Qualität. So besteht zum Beispiel bei der notwendigen Differenzierung der Mittelschule die Wahlfreiheit der inneren Differenzierung – also weiterhin auf „team teaching“ zu setzen, oder auch die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler in homogenen Leistungsgruppen aufzuteilen.

Die Entscheidung, ob homogene oder heterogene Gruppen geführt werden, wird am Standort getroffen. Das heißt, dass ab der 6. Schulstufe in Deutsch, Mathematik und Englisch zwei Leistungsniveaus (Standard und Standard AHS) eingerichtet werden können. Dieses „mehr an Autonomie“ ist eine große Chance für die Mittelschule.

Auch die Wiedereinführung der fünfteiligen Notenskala in der Mittelschule anstelle der siebenteiligen Skala, die für Verunsicherung, Unverständnis und Ablehnung gesorgt hat, bringt mehr Klarheit und Sicherheit, sowohl für die Eltern als auch für die Schülerinnen und Schüler. Die Wiedereinführung des Notensystems in der Volksschule schließlich bringt ebenfalls mehr Klarheit und führt zu einer besseren Abschätzbarkeit der Leistungen – insbesondere für die Kinder selbst, aber auch für die Eltern.

Eine weitere wichtige Forderung, die erfüllt wurde, ist die nach der Einführung des „10. Freiwilligen Schuljahres“ in der Polytechnischen Schule. Bisher war es einem Schüler/einer Schülerin verwehrt, nach einem missglückten ersten Semester – beispielsweise in einer HTL – in die Polytechnische Schule zu gehen und freiwillig ein 10. Schuljahr zu absolvieren. Nunmehr ist dies möglich und bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche Chance, wenn sie dieses 10. Freiwillige Schuljahr sinnvoll absolvieren können.