Technikerinnen und Technikern steht die Welt offen: Geniale Computerspiele programmieren, als Architekt umweltverträgliche Bauten designen, schon heute die übernächste Generation der Kommunikationstechnik planen, Roboter programmieren, Menschen gesund machen und erhalten, die Energiewende mitbestimmen, internationale Konzerne leiten, die Zukunft selbst gestalten, den Wirtschaftsstandort ökonomisch und ökologisch für unsere Nachkommen absichern – eine Ausbildung in der HTL oder Fachschule ist der Schlüssel dazu.

Bildung aus einer Hand

Unter der Bezeichnung HTL finden sich meist mehrere Schulformen unter einem Dach: Höhere Technische Lehranstalten: 5 Jahre Allgemeinbildung, Theorie und Praxis zur Reife- und Diplomprüfung, Berufsbildung und Studienberechtigung, international anerkannte Berufsqualifikation im NQR-Level 5 und nach drei Jahren Berufserfahrung und Ingenieurzertifizierung im NQR-Level 6, wie Bachelor und Meister.

Regionale wie internationale Unternehmen bieten attraktive Jobs in Entwicklung, Forschung, Management, Vertrieb und vielen anderen Bereichen. Schon im Rahmen der Diplomarbeit gibt es die Möglichkeit, in Kooperationsprojekten mit der Wirtschaft zu arbeiten und Neues zu erfinden. In einer HTL wird Technik erlebt, zusätzliche Kompetenzen und Zertifikate erworben, die Kreativität gefördert und durch Softskills die fundierte technische Bildung ergänzt.

Technische Fachschulen: 4 Jahre praxisnahe technische Bildung, die Abschlussprüfung ermöglicht den direkten Einstieg in viele Fachberufe.

Kollegs und Aufbaulehrgänge: Ein Weg zum Weiterlernen mit AHS Matura oder Fachschulabschluss, um den begehrten HTL Abschluss mit allen Berechtigungen zu erreichen.

Die Technischen Schulen in Niederösterreich – HTL, Technische Fachschulen, Kollegs und Aufbaulehrgänge – bieten das für deine Interessen passende Ausbildungsangebot für alle modernen technischen Berufsfelder.

An 16 Standorten findest du insgesamt 17 Fachrichtungen mit verschiedenen Schwerpunkten, passend für dich: Bautechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Holztechnik, Innenarchitektur, Biomedizin- und Gesundheitstechnik, Informatik, Kraftfahrzeugtechnik, Lebensmitteltechnologie, Mechatronik, Wirtschaftsingenieure, Umwelttechnik, Gebäudetechnik, Flugtechnik, Präzisions- und Uhrentechnik.

Wo du schließlich landen möchtest, entscheidest du selbst. Interessiert dich Programmieren oder doch eher Konstruieren und Bauen, ist Teamführung deine Stärke oder schreibst du schon am Plan für dein eigenes Unternehmen – Technik und technische Bildung sind vielfältig, die passenden Jobs warten auf dich!

Was du dazu brauchst, sind Neugierde und Spaß am Erfinden und Entdecken. Willkommen in der unendlichen und spannenden Welt der Technik, willkommen in deiner Zukunft.

Technik ist kreativ und weiblich: „HTL4girls – Mädchen und Technik“

Vorurteile sind altmodisch und daher nicht mehr zeitgemäß. Technische Berufe bieten für Mädchen und junge Frauen viele Chancen, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Frauen managen technische Abteilungen und leiten national und international erfolgreiche Industriebetriebe und Technologiekonzerne. Spezielle Aktivitäten an den HTL unterstützen Mädchen auf ihrem Weg in die Technik-Welt.

HTL – der Weg in die Wirtschaft

Die Technischen Schulen, Gewerbe- und Industriebetriebe sind eng vernetzt.

Die Pädagoginnen und Pädagogen der technischen Gegenstände bringen mehrjährige Berufspraxis in der Industrie und im Gewerbe in den Unterricht mit, neueste Entwicklungen fließen so unmittelbar in die Bildungsarbeit ein, oft noch bevor sie in Produkten verfügbar sind. HTL sind also oft einen großen Schritt voraus. Kooperationen in Form von Projekten und Diplomarbeiten stärken die Verbindung mit der Wirtschaft. Patente und Wettbewerbserfolge bestätigen das hohe Niveau.

Schon während der Ferialpraxis lernt man Unternehmen und die Menschen dahinter kennen.

Absolventinnen und Absolventen der technischen Schulen passen perfekt in die Unternehmen als hochqualifizierte Mitarbeiter in Technik, Vertrieb und Management.

Beste Berufschancen

Als Absolventin bzw. Absolvent einer technischen Schule steht dir die Welt offen. Jobs im Inland und Ausland warten auf dich, je nachdem, ob du das große Abenteuer und die internationale Karriere oder deinen Beitrag zum Erfolg im eigenen Land suchst. Technikerinnen und Techniker sind gefragt, gestern, heute und morgen!

Eine technische Ausbildung bietet ein Ticket für eine erfolgreiche Zukunft!

http://htl.noeschule.at

www.htl.at