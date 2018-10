HTL4girls – Mädchen und Technik

Technische Berufe bieten v. a. für Mädchen und junge Frauen viele Chancen. Spezielle Aktivitäten an den HTL unterstützen Mädchen auf ihrem Weg in die Technik-Welt.

HTL und Wirtschaft

Die HTL pflegen eine enge Kooperation mit der Wirtschaft. Die Lehrerinnen und Lehrer des fachtheoretischen und des fachpraktischen Unterrichts haben jeweils eine mehrjährige Berufspraxis und bringen ihre Erfahrung in den Unterricht ein. Die Schülerinnen und Schüler bekommen durch Exkursionen in facheinschlägige Betriebe und regelmäßige Gastvorträge aus der Industrie und Wirtschaft Einblicke in die Praxis.

Diplomarbeit

Ein weiterer Kooperationsbereich zwischen Schule, Industrie, öffentlichen Institutionen und Wirtschaft besteht im Rahmen von Diplomarbeiten bzw. Abschlussarbeiten, welche im Team im Laufe des letzten Schuljahres erstellt werden und eine praxisbezogene Aufgabenstellung in innovativer Weise behandeln. Die Kooperation mit Unternehmen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre Kreativität in interessante Entwicklungsarbeiten einzubringen und immer wieder erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen im In- und Ausland sowie Patentanmeldungen zu realisieren.

Beste Berufschancen

Die Ausbildung erlaubt den Absolventinnen und Absolventen der HTL und der Technischen Fachschulen einen unmittelbaren Berufseinstieg. Sie kommen in allen Bereichen des Gewerbes und der Industrie, in Dienstleistungsunternehmen und in der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz. Typische Einsatzbereiche sind z. B. Konstruktion, Programmierung, Fertigung, Vertrieb, Instandhaltung, Bauleitung, Systemadministrator etc.

Nach entsprechender Praxiszeit, mit Erfahrung und Engagement, steht den HTL-Absolventinnen und HTL-Absolventen der Weg in alle Managementfunktionen offen.