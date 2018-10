In Niederösterreich wird bereits seit 2012 in den mehr als 1.050 NÖ Landeskindergärten die Portfoliomethode angewandt, um individuelle Entwicklungs- und Lernprozesse der Kinder bestmöglich wahrnehmen, unterstützen und dokumentieren zu können. Jedes Kind erhält seither bei Eintritt in den Kindergarten eine Portfoliomappe, in der anhand von Fotos, schriftlichen Kommentaren, Zeichnungen und anderen Werken des Kindes individuelle Entwicklungs- und Lernwege dokumentiert werden.

Ziel des Portfolios ist, die Kinder in ihren individuellen Kompetenzen zu stärken und sie so zu Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Lösungsorientierung anzuregen.

Das NÖ Kindergarten-Portfolio besteht aus:

der Mappe zum Entwicklungsportfolio, in dem die Kinder gemeinsam mit den Pädagoginnen ihre Entwicklungsprozesse, Kompetenzen, Stärken, Interessen und Begabungen durch persönliche Arbeiten, Fotos, Kommentare des Kindes dokumentieren und der Mappe zum Übergangsportfolio als eine der vielen Maßnahmen im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr. Eltern können die Übergangsportfolio-Mappe der Volksschule für einen verbesserten Informationstransfer zu Beginn der Schule zur Verfügung stellen. Das Übergangsportfolio kann dazu beitragen, dass LehrerInnen individuelle Interessen, Bedürfnisse, Begabungen der Kinder im Unterricht berücksichtigen können. Niederösterreich nimmt mit dieser flächendeckenden Form des Schnittstellenmanagements österreichweit eine Vorreiterrolle ein. Nähere Informationen unter: www.noel.gv.at