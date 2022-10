Niederösterreich hilft

Die derzeitige Teuerungswelle führt aktuell zu erheblichen Belastungen in den Haushaltsbudgets der Familien. In Ergänzung zu den Abfederungsmaßnahmen des Bundes, wie beispielsweise einer Einmalzahlung der Familienbeihilfe im August in Höhe von 180 Euro oder dem Anti-Teuerungs- und dem Klimabonus, hat das Land Niederösterreich zusätzliche treffsichere und für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher spürbare Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Teuerung gesetzt.

Eine dieser Maßnahmen ist das „blau-gelbe Schulstartgeld 2022“. Jede Familie mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich kann einkommensunabhängig für jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird und das eine Schule besucht beziehungsweise eine Lehre absolviert, ein blau-gelbes Schulstartgeld 2022 in Höhe von 100 Euro beantragen.

Egal, ob das Kind erstmals in die Schule kommt, in eine neue Schule wechselt oder in die nächste Klasse oder das nächste Lehrjahr aufsteigt.

Anträge können noch bis 3. Februar 2022 über ein Onlineformular auf der Homepage des Landes NÖ www.noel.gv.at gestellt werden. Die Anweisung erfolgt rasch und unbürokratisch auf das von Ihnen bekannt gegebene Konto.

Informieren Sie sich auch über weitere niederösterreich-spezifische Maßnahmen zum Teuerungsausgleich – wie zum Beispiel zu dem blau-gelben Strompreisrabatt – unter https://land-noe.at/meinlandhilft!