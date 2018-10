Was ist das SZE?

Das SZE ist eine berufsbildende Schule, die durch die Reife- und Diplomprüfung bzw. die Abschlussprüfungen am Ende der Ausbildung einen sofortigen Berufseinstieg beziehungsweise den Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen und Kollegs ermöglicht. Wirtschaftliche Kompetenzen, Allgemeinbildung, Fremdsprachen und eine praktische Ausbildung in Küche und Service bilden die breit gefächerte Basis für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. Ein vielfältiges Angebot an Zusatzausbildungen erhöht außerdem noch

deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt!

Kann ich am SZE etwas über den Umgang mit meinen Mitmenschen lernen, damit ich privat und auch im Berufsleben möglichst gut punkten kann?

Soziale Kompetenz, Persönlichkeitsbildung, Teamfähigkeit und Kommunikationskompetenz sind neben dem Erwerb fachlicher Kompetenzen der Schlüssel zum Erfolg. Das wissen wir. Deshalb stellt bei uns die Vermittlung dieser Fähigkeiten fächerübergreifend in allen Unterrichtsgegenständen ein Unterrichtsprinzip dar. Darüber hinaus werden diese Inhalte in Gegenständen wie „Kommunikation und Präsentation“, „Persönlichkeitsbildung“ und auch in beispielsweise theaterpädagogischen Übungen und Themenworkshops von kompetenten Lehrerinnen und Lehrern gezielt unterrichtet.

Ich bin sprachlich talentiert. Bin ich da am SZE richtig?

Goldrichtig! Unser engagiertes Team von Fremdsprachenlehrern und -lehrerinnen freut sich darauf, dein Talent in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und auch Russisch zu fördern. Um diesbezüglich den steigenden Ansprüchen in der Berufswelt gerecht zu werden, wird im Unterricht besonderer Wert auf berufsbezogene Kommunikation und auch Mehrsprachigkeit gelegt. Die Sprachwochen am SZE führen dich unter anderem nach Malta, England, Irland, Schottland, Frankreich und Italien. Auch zusätzliche Ausbildungen für diverse Sprachenzertifikate (z. B. Cambridge, DELF, PLIDA) kannst du am SZE absolvieren.

Ich bin eher an Natur- und Umweltthemen interessiert. Gibt es am SZE eine Vertiefung, die darauf Rücksicht nimmt?

Die Naturwissenschaften am SZE punkten mit interessanter Laborarbeit, spannenden Versuchen und mit Projekttagen, in welchen nachhaltiges Handeln und umweltbewusstes Denken erlernt und auch umgesetzt werden können.

Werde ich am SZE auch Spaß haben?

Ein ganz klares JA! Kreatives, Praktisches und Künstlerisches machen den Schulalltag bei uns abwechslungsreich und bunt. Ein breites Angebot an attraktiven Freigegenständen und unverbindlichen Übungen, wie die Theatergruppe TOSCH, der Schulchor, die Schulband oder auch Volleyball, bieten zusätzlich Gelegenheit, sich in diesen Bereichen gemeinsam mit anderen Jugendlichen auszutauschen und neue Erfahrungen zu sammeln. Aber auch im Rahmen des regulären Unterrichts machen Sprachwochen im Ausland, Sportwochen sowie diverse Lehrausgänge und Exkursionen im Klassenverband diese Zeit für alle zu einem unvergesslichen Ereignis.

Also, ganz egal, welche Stärken, Talente und Fähigkeiten du mitbringst, das SZE führt dich auf den SICHEREN WEG ZUM ERFOLG!