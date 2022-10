Alles neu in Tourismusschulen Retz

Rupert-Rockenbauer-Platz 2 in Retz – an diesem neuen Standort präsentiert die Höhere Lehranstalt für Tourismus mit der neu konzipierten dreijährigen Hotelfachschule „Klasse!Gastgeber“ und dem dreijährigen Aufbaulehrgang nicht nur ein komplett neues Schulgebäude, sondern auch viele neue Inhalte in der Stundentafel.

Neben der Allgemeinbildung und der praktisch orientierten Ausbildung mit vielen Zusatzqualifikationen finden Interessierte neue Schwerpunkte in der Sprachausbildung und in der wirtschaftlichen Ausbildung. Die neue Vertiefung „Innovativer Tourismus“ bietet aktiven und kreativen Jugendlichen in der fünfjährigen Höheren Lehranstalt viele neue Möglichkeiten. Die dreijährige Fachschule „Klasse!Gastgeber“ lädt besonders die praxisorientierten Schüler*innen zum Mitmachen und Mitlernen ein. Im anschließenden dreijährigen Aufbaulehrgang steht die Vertiefung „Startups und Events im Tourismus“ im Mittelpunkt. Hier wird die wirtschaftliche Ausbildung unterstrichen.

Mit dem Reife- und Diplomprüfungszeugnis der fünfjährigen Form oder des Aufbaulehrgangs haben die Jugendlichen nicht nur die Zugangsberechtigung zu Universitäten oder FHs in der Hand, auch ein direkter Einstieg ins Berufsleben ist möglich.

Die Tourismusschulen Retz überzeugen mit neuen Inhalten, neuem Schulgebäude und neuem Look. Sei mit dabei!

Foto: NOEN

Alle Informationen zur Schule: www.tourismusschulen-retz.ac.at

Adresse:

Rupert-Rockenbauer- Platz 2

2070 Retz

02942/20464

office@hltretz.ac.at