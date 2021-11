HTL – (d)eine zukunftssichere Bildung

Geniale Computerspiele und Apps programmieren, als Architekt oder Bauingenieur umweltverträglich planen und bauen, schon heute die Datenübertragung der übernächsten Generation mitentwickeln, Straßen und Gebäude realisieren, die mitdenken und uns schützen, Roboter programmieren, die Menschen gesund machen und erhalten, die Energiewende selbst mitbestimmen, internationale Konzerne leiten, Zukunft gestalten und den Wirtschaftsstandort ökonomisch und ökologisch für unsere Nachkommen absichern – mit dem Einstieg in eine HTL, genauer gesagt eine berufsbildende technische Schule, bist du mit dabei.

Hier bekommst du gleichzeitig Ausbildung für deinen Traumberuf und Bildung für ein selbstbestimmtes Leben.

Bildung aus einer Hand

Unter der Bezeichnung HTL finden sich meist mehrere Schulformen unter einem Dach.

Höhere Technische Lehranstalten: 5 Jahre Allgemeinbildung, Theorie und Fachpraxis führen zur Reife- und Diplomprüfung und ergeben allgemeine Studienberechtigung und gleichzeitig höhere Berufsqualifikation (im NQR Level 5), nach Berufserfahrung und Zertifizierung als IngenieurIn im NQR Level 6, gleichzusetzen dem Bachelor und dem Meister. Regionale und internationale Unternehmen bieten attraktive Jobs in Entwicklung, Forschung, Management, Vertrieb und vielen anderen Bereichen. Der Kontakt beginnt oft schon während einer Ferialpraxis und setzt sich bei der Diplomarbeit fort, in der spannende Prototypen und Produktideen umgesetzt werden.

HTL verbindet fundierte Kompetenz in cooler Technik mit deiner Kreativität und fördert breite Bildung und Softskills. Individuelle Zusatzqualifikationen und Zertifikate ergänzen deine persönlichen Stärken.

Technische Fachschulen: 3,5 bzw. 4 Jahre praxisnahe technische Bildung, die Abschlussprüfung zeigt, dass du Theorie und fundierte Praxis gut miteinander verbindest und berechtigt zum direkten Einstieg in viele Fachberufe. Die Wirtschaft wartet auf dich.

Kollegs und Aufbaulehrgänge: Dein Weg zum Weiterlernen mit AHS-Matura oder Fachschulabschluss, um den begehrten HTL-Abschluss mit allen Berechtigungen zu erreichen – in Tagesform oder berufsbegleitend.

Die technischen Schulen in Niederösterreich – HTL, Technische Fachschulen, Kollegs und Aufbaulehrgänge – begleiten dich gerne mit dem passenden Angebot in deine berufliche Zukunft, wo Technik lebt.

Die „richtige“ Schule für dich

An 16 Standorten findest du 17 unterschiedliche Fachrichtungen mit den verschiedenen Schwerpunkten, passend zu deinen Interessen: Bautechnik, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Elektronik, Informatik, Maschinenbau, Holztechnik, Innenarchitektur, Biomedizin- und Gesundheitstechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Lebensmitteltechnologie, Mechatronik, Wirtschaftsingenieure, Umwelttechnik, Gebäudetechnik, Flugtechnik, Präzisions- und Uhrentechnik.

Was du dazu brauchst, sind Neugierde und Spaß am Entdecken und Erfinden. Willkommen in der unendlichen und spannenden Welt der Technik, willkommen in deiner Zukunft!

Interessiert dich Programmieren oder doch eher Konstruieren und Bauen, ist deine Stärke eher Teamführung oder hast du den Plan für deine eigene Firma schon in der Tasche – Technik und technische Bildung sind vielfältig, lebendig und faszinierend wie nie zuvor. Und wofür du dich auch entscheidest, wir begleiten dich mit professioneller Bildungsarbeit, die passenden Jobs warten schon auf dich!

Technik ist kreativ & weiblich: „HTL4Girls – Mädchen & Technik“

Technische Berufe waren lange Zeit Domäne von „harten Männern“ – doch das ist Schnee von gestern! Frauen sind in Design, Entwicklung und Umsetzung kreativer technischer Ideen an der Spitze, sie managen heute technische Abteilungen genauso wie nationale und internationale Industriebetriebe und Technologiekonzerne. Die HTL fördern Mädchen mit speziellen Programmen auf dem Weg in die Technik.

HTL – dein Weg in die Wirtschaft

Die technischen Schulen sind Partner der Wirtschaft, die PädagogInnen der technischen Fachgegenstände bringen mehrjährige Berufspraxis in der Industrie und im Gewerbe in den Unterricht mit und halten diesen Kontakt aufrecht, bleiben am Puls der Zeit. Neueste Entwicklungen sind oft früher in der Bildungsarbeit als in Produkten präsent – deshalb sind die HTL oft einen großen Schritt voraus, die Projekte, Diplom- und Abschlussarbeiten sind deshalb nicht „von gestern“ sondern meist „für morgen“!

Höchstes fachliches Niveau – beste Chancen

Die vielen Wettbewerbserfolge und etliche Patente bestätigen das hohe Niveau der technischen Schulen in NÖ. Die Kooperationen stärken die Verbindung mit der Wirtschaft und so mit den zukünftigen Arbeitgebern. Die Basis für den Job von morgen wird vielfach schon bei der Ferialpraxis geschaffen. Entscheide deinen privaten und beruflichen Weg – Jobs im Inland und in allen Ländern dieser Welt warten auf dich, je nachdem, ob du das große Abenteuer, die internationale Karriere oder deinen Beitrag zum Erfolg im eigenen Land leisten möchtest. Die Absolventinnen und Absolventen der technischen Schulen in Niederösterreich haben das Ticket für eine erfolgreiche Zukunft schon in der Hand – Technik und TechnikerInnen sind gefragt, gestern, heute und morgen!

Starte deine Zukunft jetzt – mit den HTL in Niederösterreich! Erlebe deine Schule „in action“ bei einer „Guided Tour“ durch die Schule – bitte um Voranmeldung im Sekretariat. Gewinne schon vorab einen Eindruck in Schulvideos und Websites und verstärke die Eindrücke durch Schnuppern in der Fachrichtung, die dich konkret interessiert!

www.htl.at

http://htl.noeschule.at