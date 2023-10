TOURISMUSSCHULEN RETZ Sei mit uns weltbewegend!

Foto: zVg

R upert Rockenbauer Platz 2 in Retz – an diesem neuen Standort präsentiert die Höhere Lehranstalt für Tourismus (5 jährig) mit der neu konzipierten dreijährigen Hotelfachschule „Klasse!Gastgeber“ und dem dreijährigen Aufbaulehrgang nicht nur ein komplett neues Schulgebäude, sondern auch viele neue Inhalte in der Stundentafel!