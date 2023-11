Vienna Business School – von der Wirtschaft für die Wirtschaft

JusHAK – Handelsakademie

Wirtschaft und Recht

Das Beste aus zwei Welten + Praxis (Exkursionen, Praktikum, Projekte, Übungsfirma)

Abschluss mit Reife- und Diplomprüfung nach 5 Jahren

Wirtschaftliche Ausbildung

• Betriebswirtschaft

• Unternehmensrechnung

• Case Studies

• IT-Kompetenz

Juristische Ausbildung

• Angewandtes Recht

• Juristische Rhetorik

• Juristische Korrespondenz

• Case Studies

Management

Handelsakademie Europa

• Umfassende Allgemeinbildung und höhere kaufmännische Ausbildung

• EU-Orientierung verstärkt in allen Fächern

• Austausch mit europäischen Partnerschulen

• Besuch anderer EU-Länder

• Europatag und Tag der Sprachen mit besonderem Programm

• Abschluss mit Reife- und Diplomprüfung nach 5 Jahren

Management

Handelsakademie Plus

• Erweiterung des Programms der Management HAK Europa

• Für besonders engagierte Schüler*innen mit Zusatzzertifikat

• Junior Company Unternehmensgründung und –leitung

• 2 Jahre Coaching

• Englisch als Arbeitssprache in mehreren Unterrichtsgegenständen

• Work Experience in Irland

• Seminare „Business English“ und „Business Behaviour“ auf Englisch

• Verstärkte Wettbewerbsteilnahme

Praxis Handelsschule

• Allgemeinbildung und kaufmännische Bildung

• Unterricht nach dem COOL-Konzept (Cooperatives offenes Lernen)

• Englisch und „Englisches Verkaufsgespräch“

• Abschluss mit Abschlussprüfung nach 3 Jahren