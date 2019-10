Folgende pädagogisch überprüfte und vor allem sichere Angebote des Landes NÖ können in den Pflichtschulen – und teilweise auch in den Kindergärten – genutzt werden:

Beebot-Sets für alle NÖ Landeskindergärten und Volksschulen

Seit Februar 2019 stehen in 1.700 Standorten von Kindergärten und Volksschulen in ganz Niederösterreich so genannte Beebot-Sets zur Verfügung. Der Bee-Bot ist ein kleiner Bodenroboter in ansprechender Bienenform, der sich ganz einfach mit Hilfe von Richtungs- Tasten programmieren lässt.

BVZ

Kinder lernen erste Programmierschritte, indem sie dem Roboter Wege einspeichern, die der Bee-Bot dann zurücklegen soll. Das fördert das analytische und vorausschauende Denken sowie die Problemlösungskompetenzen von Kindern auf spielerische Weise. Gleichzeitig können Technik-Affinität und Lösungskompetenz gestärkt werden. Im Kindergarten kann er beispielsweise beim Zählenlernen eingesetzt werden oder bei der räumlichen Orientierung und Begriffsbildung unterstützen. Volksschulkinder wiederum machen ihrem Alter entsprechende, einfache, spannende und lustige Erfahrungen mit dem Programmieren von Robotern und Computern.

Im Set inkludiert sind sowohl technische als auch pädagogische Einsatzanleitungen für den Kindergarten- und Schulalltag, zusammengestellt vom NÖ Medienzentrum in Kooperation mit KindergartenpädagogInnen und VolksschullehrerInnen.

Kommunikationstool SchoolFox für alle Pflichtschulen

Niederösterreichs Schulen sollen in der Kommunikation zwischen LehrerInnen und Eltern sicher unterwegs sein. Um die sichere Kommunikation zwischen LehrerInnen und Eltern an Niederösterreichs Schulen zu unterstützen, stellt das Land Niederösterreich allen allgemeinen Pflichtschulen Lizenzen für die Kommunikations-App SchoolFox zur Verfügung.

SchoolFox ist eine App für Smartphones und Computer, mit der Eltern und LehrerInnen schnell und unkompliziert Nachrichten austauschen können. Dies reicht von Krankmeldungen von SchülerInnen über Updates aus der Schule bis hin zu Kurzberichten und Fotos von Ausflügen oder Projektwochen. Den ersten Erhebungen zufolge wird die App in den NÖ Pflichtschulen nun bereits von insgesamt mehr als 1.400 Klassen in 295 Schulen genutzt. Allein von April bis Mai kamen innerhalb eines Monats 458 Klassen und 115 Schulen dazu.

Onilo-Lizenzen zur Förderung der Lesekompetenz

Über den Schul- und Kindergartenfonds wurden Lizenzen für alle Schulen für Onilo angekauft. Onilo ist ein auf Schulen und andere öffentliche Bildungseinrichtungen spezialisiertes Portal, das Inhalte zur Leseförderung und Wissensvermittlung bereitstellt. Kernprodukt von Onilo sind sogenannte Boardstorys: Bilderbücher und stark bebilderte Kinderbücher, die für den Einsatz im Unterricht bzw. zur Gruppenarbeit digital aufbereitet werden. Für jede Boardstory wird ein Unterrichtskonzept mitgeliefert. Die Geschichte kann somit multimedial und zum Teil auch multilingual aufbereitet und mit Lernspielen, Verständnisfragen und interaktivem Unterrichtsmaterial angereichert werden.

Unterrichtsfilme zum Streamen

Frei nach dem Motto „DVD war gestern“ läuft seit Jänner 2018 das Portal für Bildungsmedien „Streaming.noemedia.at“. Rund 1.000 lizenzrechtlich abgesicherte Unterrichtsfilme sind über das Portal bereits verfügbar und können von den Lehrerinnen und Lehrern nicht nur in der Schule, sondern auch für ihre Vorbereitung zu Hause genutzt werden. Materialien für den Einsatz auf Whiteboards, wie kurze Videosequenzen, die sich hervorragend für moderne Unterrichtsgestaltung eignen, werden ebenso bereitgestellt. Interaktive Elemente und zusätzliche Arbeitsmaterialien ermöglichen eine unmittelbare Vertiefung und Festigung von Gesehenem und Gehörtem.