„Zum Menschen entfalten“ ist der Leitspruch der Schulen der Franziskanerinnen in Zwettl. Sie stehen damit für eine Pädagogik, die den jungen Menschen in allen Phasen seines Erwachsenwerdens in den Mittelpunkt stellt, stützt und stärkt. Ein breites Ausbildungsspektrum bieten – neben der Volksschule und der Neuen Mittelschule – die weiterführenden Schulen. Wirtschaftlich Interessierte finden hier ihre Möglichkeiten ebenso wie junge Menschen, die in sozialpädagogischen Berufen ihre Stärken sehen.

Höhere Lehranstalt für Wirtschaft

Die Ausbildung an der HLW mit Ausbildungsschwerpunkt Gesundheit, Ernährung, Wellness dauert fünf Jahre und schließt mit der Diplom- und Reifeprüfung ab. Ein breites Angebot an Fächern zeichnet diesen Schultyp aus. Eine fundierte Ausbildung in Wirtschaft, Fremdsprachen, Allgemeinbildung und Kreativität wird durch Fachpraxis im Gastronomiebereich mit einem dreimonatigen Praktikum ergänzt und abgerundet – eine optimale Erfahrung für den Berufseinstieg. Dazu gibt es die Möglichkeit zum Erwerb von zahlreichen Zusatzqualifikationen, wie Jungsommelier, Käsekenner, Jungbarkeeper, Kaffeekenner.

Fachschule für Wirtschaft – neu gedacht

(1-jährig, 2-jährig oder 3-jährig)

Die Fachschule wird ab dem kommenden Schuljahr in vielen Bereichen erneuert. Flexibilität und Praxisbezug werden prägend sein. Eine intensive praktische Ausbildung mit Schnupperwochen, Pflicht- und Wahlpraktika sowie eine intensive Kooperation mit Betrieben werden auf einen optimalen Einstieg ins Berufsleben vorbereiten. Die Schülerinnen und Schüler können sich während der Ausbildung entscheiden, wie lange der Schulbesuch dauern soll, und trotzdem jedes Jahr einen Schulabschluss erwerben. Neben allen anderen Zusatzqualifikationen kann auch die Ausbildung zum Kinderbetreuer absolviert werden.

Bildungsanstalt für Sozialpädagogik

Die Ausbildung dauert fünf Jahre und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung und der Befähigung, als Sozialpädagoge und -pädagogin zu arbeiten, ab. Die Schülerinnen und Schüler erfahren durch die praxisorientierte Ausbildung, wie sie Kinder, Jugendliche und Hilfe suchende Menschen betreuen.

Kolleg für Elementarpädagogik

Diese Schulform dauert zwei Jahre und wird in Tagesform angeboten. Es werden Haltungen und Kompetenzen vermittelt, die zu einer professionellen Arbeit mit Kindern in den verschiedenen Einrichtungen führen. Methodisch vielseitig, abwechslungsreich, praxisorientiert, kreativ und an den Bedürfnissen der Studierenden orientiert ist dabei oberstes Prinzip der Unterrichtsgestaltung.

Wohnen in der Schule

Für alle Schülerinnen, denen der Anfahrtsweg zur Schule in Zwettl zu lange oder zu mühsam ist, bieten die Franziskanerinnen ein Internat und Studenten-WGs an. Es stehen insgesamt 36 Plätze zur Verfügung. Die Betriebsküche der HLW-FW Zwettl versorgt die Internats- und WG-Bewohnerinnen täglich mit drei frisch zubereiteten Mahlzeiten.