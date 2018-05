Das Land, gelegen zwischen Asien und dem malaiischen Archipel, besitzt eine Küche, die sich aus indischen, chinesischen und malaysischen Einflüssen zusammensetzt. Auf den Besucher warten viele kulinarische Köstlichkeiten, die durch das Zusammentreffen der Kulturen entstanden sind. Im Laufe der Zeit haben exotische Zutaten wie feurige Chilischoten, Curry, Ingwer und andere zur allgemeinen Wertschätzung der thailändischen Kochkunst beigetragen.

Die Klassiker

Trotz vielfältiger Einflüsse und Trends lieben die Einheimischen ihre altehrwürdigen Favoriten wie Som Tam Papaya-Salat und die Tom Yum Goong Curry-Garnelensuppe. Natürlich sind die Speisen viel würziger als Sie zuhause in einem thailändischen Restaurant jemals gegessen haben. Besonders in ländlichen Gebieten finden Sie Gemüsearten, von denen Sie vielleicht noch nie gehört haben. Das thailändische Essen reicht von üppigem Slow-Cooking-Currys in Fünf-Sterne-Restaurants bis zu den bescheidenen Nudeln, und alle haben ihren Platz im Königreich. Seien Sie abenteuerlustig und versuchen Sie das vielfältige Angebot. Bestimmt lernen Sie die thailändische Küche lieben.

Das thailändische Essen besteht aus ein paar Grundnahrungsmittel die in der Küche immer wieder verwendet werden. Auf Sie wartet ein scharfes Essen mit üppigen Aromaten wie Knoblauch und Zitronengras. Viele Gerichte enthalten auch Kaffir-Limettenblätter und Koriander, die aufgewärmt ihre ätherischen Öle freigeben. Andere Zutaten, die häufig in reichen Curry-Pasten oder in Suppenbrühe verwendet werden, sind Galgant, ein Mitglied der Familie der Ingwergewächse, sowie bai thoey, das süßen Speisen einen appetitanregenden Duft verleiht, Kurkuma und natürlich cremige Kokosmilch.

Chili in der thailändischen Küche

Ein allgegenwärtiges Gewürz in der thailändischen Küche ist der Chili, von dem die Thais zwei Sorten bevorzugen: Prik Kii Nu und Prik Chi Faa. Seit Jahrhunderten wird auch sehr gerne mit schwarzem Pfeffer gewürzt, von den es verschiedene Sorten gibt. Am gebräuchlichsten ist Prik Thai Damm was etwa "Schwarzer Thai Pfeffer" bedeutet. Diese originelle Zutat der thailändischen Küche wird in beliebten Gerichten wie Garnelen, die mit Knoblauch und Pfeffer ( Kung Pat Kratiem Prik Thai Damm) gebraten werden, verwendet. Ebenso in Wassergemüse mit Chilis, Knoblauch und Bohnensauce (Pak Bung Fai Daeng ).

Durch die exotische Natur des thailändischen Essens erschrecken vielleicht einige Menschen mit schwächerer Konstitution. Tatsächlich essen viele Thais den ganzen Tag über scharfes Essen das häufig mit der Allzweckwürze Prik Naam Pla (Fischsoße mit Chilis) nachgewürzt wird. Aber für diejenigen, die auf scharfe Gewürze und exotische Zutaten verzichten müssen, gibt es immer noch viele leichte thailändische Gerichte, die Ihren Gaumen erfreuen werden und für alle bekömmlich sind.

Die Thailänder lieben Geselligkeit beim Essen. Häufig werden auch Fremde dazu eingeladen. Nehmen Sie sich die Zeit, gemeinsam mit Einheimischen das Essen zu genießen. Die Anblicke, Gerüche und Aromen verschaffen Ihnen das Gefühl, dass Sie wirklich in Thailand angekommen sind.