Traditionelle Thai-Massage

Die wohl geläufigste Wellnesspraktik aus Thailand ist die traditionelle Thai-Massage. Sie setzt sich aus passiven Streck- und Dehnbewegungen aus dem Yoga, wohltuenden Druckpunktmassagen und der Gelenkmobilisation zusammen. Sie wird allgemein auch als eine Kombination aus Akupressur und passivem Yoga bezeichnet. Hierbei werden "Sip Sen", also die zehn Energielinien des Körpers mit Hilfe von Händen, Daumen, Ellenbogen, Füßen und Knien rhythmisch massiert und bearbeitet.

Tok Sen Klopfmassage

Mit der thailändischen Klopfmassage werden bestimmte Körperregionen mit einem Holzkeil behandelt, der mit einem Holzhammer aus Tamarinbaumholz rhythmisch geklopft wird. Die dadurch entstehenden Vibrationen dringen tief in die Haut bis in die menschlichen Muskeln und Faszien ein und lösen so schmerzhafte Verspannungen. Des Weiteren lässt diese Technik - laut alt überliefertem Wissen - die Leitbahnen Lebenskraft "Qi" besser fließen und löst tief sitzende Energieblockaden. Mit dem Ergebnis, dass das Energiegleichgewicht wieder hergestellt werden kann.

Thailändische Fußmassage mit Ingwerwickel

Bei dieser Fußmassage werden auch die Füße mit traditionellen thailändischen Massagetechniken verwöhnt. Allerdings werden sie vorher in mit Ingwerwasser getränkten Tüchern gewickelt. Der Ingwer sorgt so für eine wohlige Wärme, die Muskeln und Sehnen lockert und ideal auf eine Massage vorbereitet. Zudem profitiert Ingwer von vielen hautpflegenden und desinfizierenden Substanzen, die Ihre müden und beanspruchten Füße wieder weich und geschmeidig strahlen lassen.

Tiefe Thai-Massage

Ihr Körper benötigt wieder etwas mehr Flexibilität? Dann legen wir Ihnen die tiefe Thai Massage ans Herz. Hier nehmen Sie in bequemer Kleidung auf der Massagebank Platz, denn es kommen keine Öle zum Einsatz. Stattdessen setzt diese Behandlung auf intensives und durchblutungsförderndes Stretching, das Muskelverspannungen auflockert und die allgemeine Beweglichkeit fördert.

Thailändische Detox Behandlung

Mit ihrer Stoffwechsel ankurbelnden, entgiftenden und hautstraffenden Sofortwirkung ist die thailändische Detoxbehandlung eine echte Luxusanwendung. Sie besteht in der Regel aus einem Ganzkörperpeeling mit Grünem Tee, einer Anti-Cellulite Ölmassage und intensiven Saunatonmasken für individuelle Problemzonen. Abgerundet wird die Beautysitzung durch eine Ganzkörperbehandlung mit einer hochwertigen Body-Slimming-Lotion.

Baden in Grünem Tee

Wie der Name schon sagt, entspannen Sie bei dieser Wellnessbehandlung in einer warmen Wanne gefüllt mit hochwertigen grünem Tee. Die entschlackende und entgiftende Wirkung ist bei Wellnessfans sehr beliebt. Ihre Haut fühlt sich nach diesem wohltuenden Bad mit Sicherheit wie ein Kinderpopo an.

Egal, für welche Wellnessmethode Sie sich entscheiden - Ihr Körper wird es Ihnen danken.