Die schönsten Reiseziele im Norden Thailands.

Im Norden Thailands unterwegs

Aus geografischer Sicht ist Kanchanaburi der Beginn für Reisen in den Norden Thailands. Der gleichnamige Nationalpark reicht bis nach Myanmar und bietet faszinierende Landschaften. Der Norden Thailands ist vor allem für Aktiv-Urlauber interessant. Wenn Sie gern zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs sind, können Sie erlebnisreiche Tage erwarten. Sie finden hier eine interessante Mischung aus Natur und kulturellen Stätten, die sich sehr gut für komplette Ausflugstage eignen.

Wer mit dem Rad unterwegs in Thailand ist, kann eine Trekkingtour organisieren und das Thaton-Tal und die Akha-Dörfer erkunden. Der nördliche Teil Thailands ist von Gebirgszügen und dicht bewachsenen Wäldern durchzogen. An Abenteuern wird es daher nicht mangeln! Die hier lebenden Menschen üben seit vielen Traditionen Kunsthandwerk aus, dessen Ursprünge sogar bis in das Lanna Königreich reichen.

Besonders beeindruckend sind im Norden die riesigen Reis-Felder, weshalb der Nord-Osten Thailands auch als Reisschüssel des Landes genannt wird. Wundervolle Motive, um tolle Fotos zu machen.

Chiang Mai - Tempel und Attraktionen

Chiang Mai ist das Zentrum des Nordens und wird gern als die schönste Stadt Thailands bezeichnet. Chiang Mai ist vor allem wegen seiner mehr als 200 buddhistischen Tempeln bekannt. Dazu gehören auch der "Weiße Tempel" oder Wat Rong Khun und der Wat Phra That Doi Suthep Tempel. Um diesen zu sehen, müssen Sie jedoch auf den 2500 Meter hohen Berg Doi Inthanon.

Wenn Sie einmal Elefanten erleben wollen, sind Sie in der Region rund um die Stadt genau richtig. Angeboten werden hier vor allem auch Elefantensafaris. Ein weiteres Highlight ist der Nachtmarkt von Chiang Mai. Hier finden Sie Kunsthandwerk und wundervolle Porträtmalereien. Außerhalb von Chiang Mai befindet sich auf dem Doi Suthep einen wundervollen Tempel, der Sie gleichzeitig auch mit einem faszinierenden Panorama auf die Stadt belohnt.

Insgesamt haben Sie im Norden von Thailand die Möglichkeit, Natur und das ursprüngliche Leben der Menschen erleben. Der Alltag in den Bergen birgt besondere Herausforderungen und es ist mehr als faszinierend zu sehen, wie viele Traditionen bis heute erhalten sind.