Hua Hin - die königliche Sommerresidenz

Von den meisten Touristen bislang unentdeckt, ist der südwestlich von Bangkok gelegene Badeort Hua Hin ein beliebtes Ausflugsziel der Einheimischen. Die weitläufigen Strände sind noch weitgehend einsam, nur an thailändischen Feiertagen werden sie stärker besucht. Hotels und Restaurants empfangen Sie mit traditioneller Höflichkeit und vergleichsweise günstigen Preisen. Vor 100 Jahren war Hua Hin noch ein kleines Fischerdorf, bis die königliche Familie beschloss, hier die Sommermonate zu verbringen. Gleichwohl hat der Ort seine ansprechende Gemütlichkeit beibehalten, es geht ruhig und gelassen zu, eben typisch thailändisch. Über die fantastischen Strände hinaus, gibt es in der Stadt und im Umland viel Sehenswertes zu entdecken.



Koh Samui - das Tropenparadies im Golf von Thailand

Die einstige Aussteigerinsel auf der Höhe von Surat Thani hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der beliebtesten Reiseziele des Königreichs entwickelt. Eine etwa 50 km lange Ringstraße führt an einsamen und belebten Stränden vorbei zu imposanten Tempeln, sehenswerten Highlights und turbulentem Nachtleben. Koh Samui hat für jeden Geschmack etwas zu bieten und wenn Sie einmal mehr Abgeschiedenheit wünschen, nehmen Sie einfach eine Fähre zur naturbelassenen Nachbarinsel Koh Phangan. Die besten Strände sind Chaweng und Lamai Beach, Einkaufen können Sie in der Hauptstadt Nathon und Nachtleben wird vor allem an der Lamai geboten.



Phuket - ein sehr zentral gelegenes Ferienparadies

Die im Süden von Thailand gelegene Insel Phuket ist durch eine Brücke mit dem Festland verbunden. Auf dem internationalen Flughafen kommen täglich Direktflüge aus Deutschland an. Die stark besuchte Ferieninsel ist nicht unbedingt ein Urlaubsort für Reisende, die nach Natur und Ruhe suchen. Gleichwohl hat sie ihre faszinierenden Seiten und bietet facettenreiche Möglichkeiten für Strandvergnügen, Sightseeing und Nachtleben.

Ein positiver Aspekt ist, dass Sie von Phuket aus innerhalb kurzer Zeit zu den traumhaften Buchten von Krabi, an die einsamen Strände von Koh Lanta oder zu den berühmten Phi Phi Islands gelangen können. Mit Phuket als Standort werden Ihre Ferien in Thailand besonders abwechslungsreich.