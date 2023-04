Tage der Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien

Das Angebot besteht aus Konzerten und Straßenmusik auf öffentlichen Plätzen, kreativen Stadtspaziergängen, Auftritten an öffentlichen Orten in den Gemeinden, Tage der offenen Türen in den Musikschulen, Workshops, Projektarbeiten, Schnupperstunden, Instrumentenvorstellungen u.v.m.

Attraktive Aktionen rund um Musik und Kunst holen das Publikum direkt an öffentlichen Plätzen in den Gemeinden ab, geboten werden aber auch exklusive Einblicke in ein sehr vielfältiges Angebot der Musikschulen, Musik- und Kunstschulen oder Kreativakademien in Form von Schnupperstunden oder Instrumentenvorstellungen. Die Musikschülerinnen und -schüler haben zudem an den Tagen der Musikschulen eine Plattform, um ihre Musik- und Kunstaktivitäten zu präsentieren; so stehen an diesen beiden Mai-Tagen auch mehr als 50 Konzerte in ganz Niederösterreich auf dem Programm.

Interessierte Kinder und Jugendliche, aber auch alle anderen musischen/kreativen Menschen können an diesen zwei Tagen verschiedene Sparten der Musik und Kunst erleben und ausprobieren. Das vielfältige Programm ist online unter mkmnoe.at abrufbar.

Schauen Sie an diesen zwei Tagen bei den Aktionen Ihrer Musikschule/Musik- und Kunstschule/Kreativakademie vorbei!

Vielfältige Ausbildung

Die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien im ganzen Land mit über 60.000 Schüler:innen und 2.200 Lehrenden sind regionale Zentren, die ein vielfältiges Angebot zur musikalisch-künstlerischen Beschäftigung und Ausbildung leisten.

Als Orte künstlerisch-musikalischer Bildung und kultureller Begegnung tragen die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien über die Vermittlung künstlerischer Kompetenzen hinaus auch wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen bei.

Professionelle Musiker:innen, Künstler:innen und Pädagog:innen begleiten die Jugendlichen bei der Entdeckung und beim Ausbau ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten am Instrument sowie in den weiteren künstlerischen Fächern und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Mit einem flächendeckenden Ausbau der Standorte und Angebote zählen die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien zu einem fixen Bestandteil der niederösterreichischen Kultur- und Bildungslandschaft.