Landestheater NÖ lädt zum Theaterfest für Alle am 09.09.2023 .

6 Tage bevor das Landestheater Niederösterreich mit der Premiere von Molières DER MENSCHENFEIND in der Regie von DOMINIC OLEY am Freitag, 15.09.23, 19.30 Uhr in die neue Spielzeit startet, gibt es am Samstag, 09.09.23 von 13.30 bis 19.00 Uhr das THEATERFEST FÜR ALLE mit einem Blick hinter die Kulissen und einem dichten Programm für alle Altersgruppen bei freiem Eintritt.