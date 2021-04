Kampf um Arbeit und Arbeitnehmerrechte.

In Österreich begehen Gewerkschaftsbewegung und Sozialdemokratie den 1. Mai als Tag der Arbeit seit 1890. Traditionell werden bei Maikundgebungen und Aufmärschen für Rechte der ArbeitnehmerInnen und für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Die SPÖ im Bezirk Hollabrunn organisiert an diesem Tag seit Jahrzehnten die Bezirksmaifeier, die jedes Jahr in einer anderen Gemeinde abgehalten wird. Hunderte Bürgerinnen und Bürger begleiten den Festzug durch die Straßen und lauschen den Brandreden der prominenten Gäste aus der Politik. Dieses Großereignis wird auch immer für die Verleihung von Ehrungen verdienter Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten herangezogen. So erhielt am 1. Mai 2017 der am Tag genau ein Jahr später verstorbene Bezirksvorsitzende Werner Gössl die höchste Auszeichnung der SPÖ, die Viktor-Adler-Plakette.

Heuer wie auch schon 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Bezirksmaifeier der SPÖ abgesagt und die politischen Kundgebungen ins Internet verschoben. Auf zahlreichen Sozialen Medien fordert die SPÖ Arbeits- und Freiheitsrechte, soziale Gerechtigkeit, Solidarität und saubere Politik ein. Im Bezirk Hollabrunn machen Bezirksvorsitzender Richard Pregler und sein Team mit Pressearbeit, einer Plakatwelle, Briefversand, Fahnenaktion und Online-Auftritten auf die Themen zum Tag der Arbeit aufmerksam. Mit dieser hier veröffentlichten Fotogalerie von vergangenen Maiaufmärschen möchte die SPÖ im Bezirk Hollabrunn Werbung für die Bezirksmaifeier im kommenden Jahr machen, welches hoffentlich ein besseres wird.

Die Bezirksmaifeiern der letzten Jahre samt Gastredner:

2021 abgesagt Coronapandemie

2020 abgesagt Coronapandemie

2019 Hollabrunn EMP G. Sidl/NRin M. Erasim

2018 Wullersdorf NRin M. Duzdar/NRin M. Erasim

2017 Pleißing NR Dr. Ch. Matznetter

2016 Göllersdorf NR J. Muchitsch

2015 Retz NR H. Kuzdas

2014 Ziersdorf Min. R. Hundstorfer

2013 Mailberg LR M. Androsch

2012 Zellerndorf Landeshauptmann-Stv. S. Leitner

2011 Hohenwarth BM a.D. K. Blecha

2010 Hadres Min. a. D. F. Lacina

2009 Nappersdorf Bgm. Werner Gössl

2008 Pulkau Landeshauptmann Stv. S. Leitner

2007 Sitzendorf Präs. NÖ Landtag Dr. E. Sacher

2006 Hollabrunn Dr. A. Gusenbauer

2005 Nappersdorf Abg. EU Par. Dr. H. Swoboda

2004 Seefeld/Kadolz NR Dr. H. Bauer

2003 Haugsdorf NR Dr. Hannes Bauer

2002 Schrattenthal ÖGB Präs. F. Verzetnitsch

2001 Hollabrunn Dr. A. Gusenbauer

2000 Ravelsbach Min. R. Edlinger