Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

„Aquaphonix - The Next Dimension“ ist eine vollkommen neue Inszenierung von noch nie gezeigten Wasserbildern, modernsten Lichtinszenierungen, 3D Laserprojektionen mit pulsierenden Feuerspielen, unglaublichen akrobatischen Darbietungen und musikalischen Welthits. Ein faszinierendes Erlebnis für Jung und Alt.

„History meets Future“: Wenn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen, dann vermischen sich auch Zeit und Raum mit Realität und Fantasie und man taucht ein in eine emotionale Traumwelt, in der alles möglich ist - in die Welt von Aquaphonix.

Besuchen Sie Atlantis, entdecken Sie neue Lebensformen auf fremden Planeten, erleben Sie verborgene Rituale mit den Feuertänzern… Ein in dieser Intensität und mit modernstem technischem Equipment einmaliges und noch nie gezeigtes Kunstwerk. Diese Show stellt alles in den Schatten, was Sie bisher jemals mit Wasser, Licht und Feuer gesehen haben!

Von 25. bis 29.5.2022 in der Theresianischen Militärakademie Wr.Neustadt – Maria Theresienplatz – Exerzierplatz.

Einlass Vorplatz: 17:00 Uhr

Einlass Showgelände: 18:15 Uhr

Beginn Vorprogramm: 19:30 Uhr

Showbeginn: 20:15 Uhr

AboClub-Vorteil:

Abonnenten erhalten 10 % Rabatt beim Kauf auf Tickets. Erhältlich auf www.eventjet.at mit mit dem Actionscode „NOEN-2“.

Buchbar von 25.4. bis 15.5.2022 Rabatt gilt nur für die Kategorie 2.