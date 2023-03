Die Stadtgemeinde Stockerau ist mit rund 17.000 Einwohner:innen die größte Stadt im Weinviertel. Entsprechend breit ist auch das medizinische Angebot: Beginnend bei Allgemeinmediziner:innen über Facharztpraxen bis hin zu Gesundheitseinrichtungen unterschiedlicher Ausprägung bieten sie der Bevölkerung eine große Auswahl an guter medizinischer Betreuung, Diagnostik und Heilunterstützung.

Viele dieser Einrichtungen erhalten aber meist erst bei auftretenden Erkrankungen und gesundheitlichen Problemen Relevanz. Das belastet unabhängig vom Leiden der Menschen das Gesundheitssystem. In vielen Fällen wäre das aber durch rechtzeitiges Eingreifen im Vorfeld vermeidbar. Umso wichtiger ist es deswegen, einen ganzheitlichen, vorsorgenden und präventiven Zugang zum Thema Gesundheit zu finden um mögliche Auswirkungen rechtzeitig zu erkennen und abzufedern.

Der Bedarf von Frauen im Gesundheitsbereich ist individuell – vielfach den Lebensumständen und dem Druck der Gesellschaft geschuldet gilt es hierbei, die beeinflussenden Faktoren auf individueller Ebene zu identifizieren und den Fokus darauf zu legen, wie eine präventive Gesundheitsstrategie besonders für Frauen aussehen kann.

Die Frauen-Gesundheitstage „GESUND.FRAU.SEIN“ am 10. Und 11. März 2023 im Z2000 zielen genau darauf ab: Es soll ein breites Angebot an Information geben, wie auf diese speziellen Bedürfnisse beim „Frau-sein“ Rücksicht genommen und eine den Alltag angepasste und begleitende Strategie für ein gesundes Leben möglich wird. Es sollen weitreichende Themen auf vielseitige Weise beleuchtet, besprochen und mögliche Handlungsszenarien aufgezeigt werden. Neben einer Informationsausstellung gibt es Fachvorträge und Workshops geben. Ein unterhaltsames Abendprogramm am Freitag mit der Grazer Kabarettistin Elli Bauer komplettieren die Veranstaltung.

Initiatorin Dr. Michaela Wildling unterstreicht: „Frauengesundheit ist ein großes und wichtiges Thema in der Gesellschaft und ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung mit einem sehr gelungenen Programm auf die Beine stellen konnten. Vor allem die Wichtigkeit des Zusammenspiels psychosozialer und körperlicher Gesundheit soll hier in den Mittelpunkt gestellt werden. Ich bin mir sicher, wir können hiermit die unterschiedlichen Altersgruppen mit ihren jeweiligen Anliegen und Bedürfnissen ansprechen.“

„GESUND.FRAU.SEIN“ will ein niederschwelliges, vielfältiges Angebot für Frauen und Familien sein um sich zu breit gefächerten Themenkreisen über Prävention und Lebensstilanpassung zu informieren, wie Frau gesund bleiben kann.

Zentrale Inhalte und Themen

Information und Aufzeigen von Handlungsszenarien für frauenspezifische, gesundheitsrelevante Themen, die sowohl die körperliche als auch psychisch-mentale Gesundheit betreffen;

Beleuchtung der gesellschaftlichen Position der Frau und die damit verbundenen Belastungssituationen, Resilienz und deren Auswirkungen und Zusammenhang auf die Gesundheit und daraus folgend chronischen Erkrankungen;

Informationen und Beratung über Gesundheitsvorsorge und Prävention von chronischen Erkrankungen;

Ein niederschwelliges, vielfältiges Angebot für Frauen und Familien um sich zu breit gefächerten Themen über Prävention und Lebensstilanpassung zu informieren, wie Frau gesund bleiben kann;

Information über öffentliche und private gesundheitsfördernde Institutionen – was wer sinnvoll zur Lebensstiländerung und zur Unterstützung anbieten und leisten kann;

Bewußtseinsbildung für das Erkennen von Zusammenhängen von körperlicher und psychischer Gesundheit;

Freitag, 10.03.2023, 14.00-18.00 Uhr, 19.30h Abendprogramm: Elli Bauer – „überschnurchdittlich“, Kabarett von Frau für Frauen

Samstag, 11.03.2023, 9.00-16.00 Uh im Veranstaltungszentrum Z2000 Stadtsaal, Lenausaal, Seminarräume und Gastrobereiche 1. sowie 2. Stock, Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau : Kinderbetreuung

Eintritt

Freier Eintritt zu den Vorträgen, Workshops und Informationsveranstaltungen.

Eintrittskarten kostenpflichtig zum Abendprogramm am Freitag, € 18,-