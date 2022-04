Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Wann: 11. Mai 2022, 9.00 – 18.00 Uhr

Wo: Sporthalle und Stadtsaal Hollabrunn

Eintritt frei.

Insgesamt finden Sie auf der Messe 71 Aussteller (Unternehmen, Schulen, Beratungsunternehmen), davon 27 Bildungseinrichtungen und 9 Beratungsunternehmen.

Foto: zVg

Die Bildungseinrichtungen bieten weiterführende Ausbildung in den unterschiedlichsten Gebieten an: Tourismus, Technik, Lebensmitteltechnologie, Soziales, aber auch im Weinbau, Holz oder in der Präzisions- u. Uhrentechnik. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Fachhochschulen aus ganz Niederösterreich informieren über die Ausbildungsmöglichkeiten nach der Matura. Die zahlreichen Beratungsorganisationen zu den Themen Arbeit, Soziales, Frauen oder Möglichkeiten nach der Matura runden das Programm ab.

Die genaue Liste der Aussteller bzw. Unternehmen finden Sie unter www.hollabrunn.gv.at/Bildungsmesse/Ausstellerverzeichnis 2022. Bei den meisten Ausstellern finden Sie ein Präsentationsvideo!

Foto: zVg

Expertenvortrag „Generation 2020: Jugend, Krise und Entwicklung“

Um 17.00 Uhr findet ein Expertenvortrag zum Thema „Generation 2020: Jugend, Krise und Entwicklung“ statt. Univ.Prof. Dr. Paul Plener (Leiter der Universität der Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH/Wien) informiert zu diesem Thema und steht für Fragen zur Verfügung. Der Vortrag wird via Livestream übertragen. Eine gute Gelegenheit, um Sorgen los zu werden oder Fragen zum Thema, die am Herzen liegen, beantwortet zu bekommen.

Wo gibt es weitere Informationen?

Nähere Informationen gibt es unter www.hollabrunn.gv.at/Bildungsmesse; facebook.com/Stadt.Hollabrunn; instagram.com/stadt.hollabrunn.

Die Organisation und Umsetzung der Messe erfolgt durch die Hollabrunn Marketing GmbH. Das Projekt wird durch Leader Region Weinviertel-Manhartsberg und die Stadtgemeinde Hollabrunn gefördert.