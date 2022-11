Lange Nacht der Hochzeit

Das Musium Reinsberg hat sich als Veranstaltungsort für Konzerte und Tagungen bereits einen klingenden Namen gemacht. Nun öffnet man die Türen für Brautpaare und präsentiert sich im Rahmen der „Langen Nacht der Hochzeit“ als Location für ein besonderes Hochzeitsfest. Im Musium Reinsberg feiern Sie Ihre Hochzeit a lá carte. Egal ob im kleinen Kreis oder in großer Gesellschaft- hier finden Sie im Herzen des Mostviertels Ihren Lieblingsplatz, wo Sie die Exklusivität eines modernen Eventsaals mit allen Annehmlichkeiten genießen können und keine Wünsche offen bleiben

Die idyllische Umgebung ,die neu renovierte Kirche, der romantische Dorfplatz, die feinen Wohlfühlzimmer, das Landgasthaus Stadler für Hochzeitscatering und Brautstehlen in unmittelbarer Nähe, das sind die Zutaten für eine gelungene Hochzeit.

Erleben Sie am 11. November ab 18 Uhr bis Mitternacht bei der „Langen Nacht der Hochzeit“ hautnah wie der schönste Tag in Ihrem Leben aussehen könnte. Dazu liefern die Partnerfirmen vor Ort viele interessante Inspirationen und stehen gerne mit Tipps zur Verfügung:

Ob bei Fragen zur passenden Floristik und Deko, Musik, dem Hochzeitsmenü, dem Hochzeitsoutfit, der typgerechten Brautfrisur samt passendem Make-Up und wie man die schönsten Momente in Bildern festhält.

„Was gibt es Schöneres als das Fest der Liebe zu feiern,“ freut sich die Leiterin des Kulturbüros Reinsberg, Sabrina Stadler alleBrautpaaren und Interessierten gemeinsam mit den Partnerbetrieben zu einem unvergesslichen Abend ins Musium Reinsberg herzlich einzuladen.

Unsere Partnerdienstleister präsentieren sich am FR, 11.11.2022 ab 18 Uhr und stehen für Sie bis Mitternacht zur Verfügung.

Lassen Sie sich vom LANDGASTHAUS STADLER // REINSBERG mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

CHRISI & MIKE SCHAFRANEK // PURGSTALL halten Ihren ersten Besuch im Musium Reinsberg fotografisch fest.

Das erfahrene Team von STEINECKER // RANDEGG begleitet Sie einfühlsam auf der Reise zum traumhaften Hochzeitsoutfit.

Foto: zVg

Blumen Mayrhofer präsentiert bei der Nacht der Hochzeit verschiedene Stilrichtungen an Blumenarrangements, ob elegant – Boho – Naturnahe – Vintage Look. Verschiedene Tischblumen von zarten Gläser mit Blumen, schlicht gehalten mit Kerzen über prunkvolle Ständer in Gold im blumig-üppigem Stil bis hin klassischem Gesteck oder Pflanze zum Mitnehmen, eventuell einpflanzen – naturnahe. Zudem werde Leihpflanzen zur Schau gestellt und ein wunderschöner Hochzeitsbogen mit Blumen gestaltet, der auch bei der Trauung gerne als auch als Fotokulisse verwendet wird. Kleine Details bei der Trauung wie ein Trauungsgesteck und kleine Sträußchen bzw. Deko bei den Sesseln Brautpaar, runden das florale Angebot ab, wo auch der Braustrauß nicht fehlen darf.

Blumen Mayrhofer: Purgstall – Scheibbs- Gaming

07489/2224, www.blumen-mayrhofer.at

Landgasthaus Stadler in Reinsberg sorgt mit Erfahrung, Liebe zum Detail und Einfühlungsvermögen dafür, dass der schönste Tage in Ihrem Leben auch kulinarisch zum besonderen Genuss wird. Ob als Hochzeitcaterer oder im eigenen Lokal, das vor einigen Jahren mit dem schönsten „Wohnzimmer der Region“, dem Liebstöckl samt Wintergarten erweitert wurde . Für größere Hochzeitsfeiern kann der Landgasthof Stadler auch mit einem Festsaal aufwarten. Überzeugen Sie sich bei einem Besuch in Reinsberg und wir versprechen Ihnen, dass Ihre Feier zum kulinarischen Erlebnis wird.

Foto: (c) Mostviertel Tourismus_SchwarzKoenig

Landgasthaus Stadler

Ihr Hochzeitscaterer. Kulinarisch verbunden.

3264 Reinsberg 21

Kontakt: 07487/2373

Mail: office@gasthausstadler.at

Web: www.gasthausstadler.at

Reservierungen auch gerne unkompliziert per WhatsApp: 0650-5927522.

Lange Nacht der Hochzeit

Freitag, 11.11.2022

18 Uhr bis Mitternacht

Musium Reinsberg, Reinsberg 18, 3264 Reinsberg

Informationen zur Langen Nacht der Hochzeit gibt’s im Reinsberger Kulturbüro unter 07487/2351-5 und online http://kulturdorf.reinsberg.at/programm-2022/