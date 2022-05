Landwirtschaft erleben! 4 Tage Messe in Wieselburg.

Das Thema Landwirtschaft wird von vielen Seiten beleuchtet und für die Besucher•innen aufbereitet. So gibt es beispielsweise einen eigenen Schwerpunkt der „Innovation Farm – Farming for Future“ im Freigelände 4 und in Halle 15. Die Innovation Farm beschäftigt sich mit neuen Technologien, Trends und Entwicklungen und macht diese für die Landwirtschaft sichtbar, greifbar und vor allem anwendbar – dies wird auch im Zuge der Messe mit zwei Vorführungen täglich gezeigt.

Foto: Foto Roschmann

Das Spektrum der präsentierten Innovationen reicht von der variablen Saat, der standortangepassten Düngung bis zur modernen Landtechnik und umfasst die Außenwirtschaft ebenso wie die Innenwirtschaft. Das Lagerhaus Mostviertel Mitte präsentiert sich mit allen Partner•innen und bietet viele Highlights auf der Messe an. Durch das LK-Kompetenzzentrum (Halle 12) sind zudem unabhängige Beratungsmöglichkeiten und Informationsangebote vor Ort.

Landtechnik soweit das Auge reicht!

Im „Mostvierteldorf“ sind durch namhafte Mostviertler Landtechnikhändler starke Marken in Wieselburg vertreten, um nur einen kleinen Einblick auf das Ausstellungsangebot zu geben. Die Messe bietet Innovationen und neue Technologien, die nicht nur ausgestellt sondern auch gleich live vorgeführt werden: Vom SynTrac bis zum Einsatz von Drohen ist für jeden etwas dabei!

Action! Forst

Das Forsttechnikzentrum der WIESELBURGER MESSE liefert topaktuelle Themen und ein umfassendes Ausstellungsangebot. Neuartige Geräte und Technologien aus dem Forstbereich werden live vorgeführt - vom Seilkran über die Erlauf bis zum mobilen Sägewerk. Erstmalig können Besucher•innen Waldarbeit hautnah selbst erleben und probieren: Durch den Harvestersimulator ist dies im Zuge der Messe möglich.

Der EUROJACK bringt die besten Holzsportler•innen nach Wieselburg, welche hier ihre Meisterschaft austragen. Mit getunten Powersägen bis zu 80 PS sowie, schweren, messerscharfen Spezialäxten und Zugsägen aus Neuseeland ist Spannung auf alle Fälle vorprogrammiert!

Ebenso beeindruckend sind die Vorführungen der Motorsägen-Holzschnitzer•innen, diese zeigen ihr Geschick und verwandeln Holz in lebensgroße Skulpturen. Im Speedcarving- Wettbewerb muss das sogar in nur 40 Minuten geschehen!

Foto: zVg

AB HOF findet zeitgleich statt

Erstmalig findet heuer zeitgleich auch die AB HOF – Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung statt. Hier gibt es neben einer Fachausstellung auch einen Konsumententeil, der zum Verkosten und Verweilen einlädt. Die Produktvielfalt reicht im wahrsten Sinne von A bis Z. Heuer gibt es erstmals auch täglich abendliches Musikprogramm, sodass der Messetag gemütlich ausklingen kann.

Am Donnerstag sorgen „TheMostCompany“ für Stimmung, am Freitag leitet „Austropop meets Rock“ den Abend ein, anschließend wird „Die Mayerin“ auftreten. Am Samstag findet der legendäre Steirerabend statt – hier kann bei zünftiger Musik gerne auch mal das Tanzbein geschwungen werden. Das absolute Highlight: Am Abend ist der Besuch kostenfrei!

