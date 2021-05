Die Raiffeisenbank Laa feiert heuer ihr 125-jähriges Jubiläum. Die Geschäftsleiter Otto Weichselbaum und Werner Kraft sowie Obmann Georg Uhl im Interview.

125 Jahre Raika Laa: Was bedeutet das für die Region?

Georg Uhl: Die Raiffeisenbank Laa ist seit 125 Jahren langfristiger, berechenbarer und verlässlicher Partner für alle Kunden – egal ob im Privatbereich oder für Unternehmen. Überdies sind wir ein stabiler regionaler Arbeitgeber für 40 Mitarbeiter.

Was bedeutet das für die Bank?

Werner Kraft: Für uns sind 125 Jahre Raiffeisenbank Laa der Beweis für die richtige Strategie und das richtige Angebot für alle unsere Kunden. Wir wollen, dass unsere Kunden und unsere Mitarbeiter von der Raiffeisenbank Laa begeistert sind!

Mit welchem Selbstverständnis ist Laa als Regionalbank Platzhirsch?

Otto Weichselbaum: In unserem Genossenschaftsgebiet leben rund 17.000 Menschen. Wir betreuen 12.500 Kunden aus dieser Region und sind damit klarer Platzhirsch! Uns geht es allerdings nicht um den 1. Platz, sondern vielmehr um nachhaltige Partnerschaft mit den Bewohnern der Region. Ein derartiger Marktanteil freut uns und beweist, dass unsere Mitarbeiter das notwendige Vertrauen in der Bevölkerung genießen.

Was unterscheidet die Raiffeisenbank Laa als Genossenschaft von anderen Banken?

Uhl : Wir sind dem Genossenschaftsgedanken verpflichtet und leben unsere regionale Verantwortung natürlich durch den Bankbetrieb und durch unser Projekt „GENOSSENSCHAFT erLEBEN“, wo unsere Delegierten jährlich in Eigenverantwortung 15.000 Euro an soziale, gemeinschaftliche oder innovative Projekte in ihrer Region vergeben. Zusätzlich unterstützen wir mit dem Fonds „Lichtblicke“ unverschuldet in Not geratene Mitglieder.

Weichselbaum: Im Bankbetrieb übernehmen wir die Verantwortung für das Finanzleben unserer Kunden – wir decken sämtliche Bedürfnisse unserer Kunden mit maßgeschneiderten Produktlösungen und haben immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen. Wir sind vor allem in Krisenzeiten ein verlässlicher und verständnisvoller Partner. Das und unsere Bankstellen vor Ort unterscheiden uns von anderen Banken.

Kraft : Wir suchen in jedem Fall immer gemeinsame Lösungen mit unseren Kunden!

„Die Krise hat auch positive Seiten – in digitalen Anwendungen haben sich sowohl unsere Kunden, als auch wir noch schneller entwickelt.“ Otto Weichselbaum, Geschäftsleiter Raika Laa

Wie feiert man ein Bank-Jubiläum in Zeiten von Corona? Wie weit hat die Pandemie das Programm durcheinandergewirbelt?

Uhl: Wir hätten für unser 125-jähriges Jubiläum ein großes Fest mit der Bevölkerung geplant. Leider lässt das die Pandemie nicht zu. Wir werden daher unsere Kunden und Mitglieder mit einem kleinen Geschenk beim nächsten Bankbesuch überraschen.

Wir werden unseren 125er auch bei der Generalversammlung im September feiern, etwas anders als geplant, aber auch da sind wir flexibel.

Wie spürt Raiffeisen Laa lokal die Corona-Krise?

Weichselbaum : Natürlich gibt es aufgrund von coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter und Kunden teilweise Einschränkungen. Wir schaffen es aber, alle Kundenwünsche und -termine zu erfüllen. Die Krise hat auch positive Seiten – in digitalen Anwendungen haben sich sowohl unsere Kunden, als auch wir noch schneller entwickelt.

Warum sind gerade in solchen Zeiten regionale Banken, regionale Partner wichtig?

Kraft: Wir stehen auch nach Ablauf der gesetzlichen Moratorien unseren Kunden zur Seite und führen nach entsprechender Prüfung weiterhin Stundungen durch. Derzeit sind auch keine Insolvenzen ersichtlich, aber wir beobachten die Situation genau, um rechtzeitig mit unseren Kunden Lösungen zu finden. Durch die Nähe als Regionalbank haben wir einfach mehr Verständnis für die Probleme unserer Kunden. Denn wir sehen es als sehr große Verantwortung, in unserer Region zu leben und zu arbeiten.

Der Bankensektor ist seit Jahren im Umbruch: Wie weit hat Corona die laufenden Entwicklungen beschleunigt?

Weichselbaum : Wir arbeiten seit Jahren an der Digitalisierung unserer Produkte und Prozesse – sowohl kundenseitig als auch intern. Durch die rechtzeitige Konzentration der Kräfte haben wir auch für die entsprechenden Ressourcen gesorgt. Ein Thema, das vor Corona kaum Bedeutung hatte, ist die digitale Unterschrift: Einfach mit dem PushTAN aus dem Electronic Banking Bankgeschäfte zu unterschreiben macht für Kunden und die Bank vieles einfacher und umweltfreundlicher, weil Papierausdrucke wegfallen.

Zahlen die Menschen jetzt spürbar mehr elektronisch?

Kraft : Der Rückgang der Bartransaktionen hat vor Corona begonnen und hat sich jetzt verstärkt. Wir bemerken seit Ausbruch der Pandemie zwei Trends: Es gibt mehr Zugriffe auf unser Online-Banking Mein ELBA und auch vermehrt Kartenzahlungen – sowohl mit der Bankomatkarte als auch mit Kreditkarten. Zusätzlich steigen auch die Guthaben auf Konten und Sparbüchern überdurchschnittlich – teilweise wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit, teilweise weil unsere Kunden auf Reisen verzichten.

Wie reagiert die Raika Laa auf die geänderten Rahmenbedingungen und das, auch durch Corona, geänderte Kundenverhalten?

Weichselbaum : Wir sind überall verfügbar: Online über Mein ELBA und in unseren Bankstellen mit persönlicher Beratung und modernen Selbstbedienungsgeräten. Unsere Kunden entscheiden, wie sie mit uns in Kontakt treten wollen. Es gibt Geschäftsfälle, die online am bequemsten sind und andere, wo ein persönliches Gespräch mit einem vertrauten Berater das richtige ist. Wir bieten unseren Kunden beides an.

Wie schafft man es, die Anforderungen von on- und offline-Kunden unter einen Hut zu bringen?

Kraft : Wir haben sehr engagierte und bestens ausgebildete Mitarbeiter - jeder einzelne lebt Kundenbeziehung - egal ob on- oder offline.