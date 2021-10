Termin

16. & 17. Oktober am Stadtplatz in Ternitz

Öffnungszeiten: Samstag: 11-22 Uhr, Sonntag: 11-20 Uhr.

EINTRITT FREI!

Das EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte bereits an die 2,5 Millionen (!!) begeisterte Gäste begrüßen! Es gibt europaweit kein vergleichbares Tour-Projekt. Das EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL hat zum Thema „Street Food“ neue Maßstäbe gesetzt.

European Street Food Festival

Die Vielzahl und Auswahl an verschiedenen Gerichten und auch die Qualität der direkt vor Ort frisch zubereitenden Speisen ist einzigartig. Hinter dem Konzept steht der Showproduzent und Catering Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH. Stage Culinarium catert seit ca. 20 Jahren die Creme de la Creme der internationalen Showbranche.

European Street Food Festival

Mehr als 4.500 Caterings hat Stage Culinarium mittlerweile durchgeführt und zur illustren Referenz-Liste zählen neben tausenden (!) weiteren auch Superstars wie die Rolling Stones, Paul McCartney, Depeche Mode, Pink, Metallica, Lady Gaga, Black Sabbath, KISS, Guns n´Roses, Justin Bieber, Elton John, Iron Maiden, oder auch STS und Andreas Gabalier. Jochen Auer ist auch Produzent von Europas erfolgreichster Tattoo Show – der WILDSTYLE & TATTOO MESSE und absoluter Profi was die Durchführung von Shows, Messen, Märkten und Festivals betrifft.

European Street Food Festival

Über 2.500 Veranstaltungen und ca. 600 Trendmessen hat Jochen Auer in den vergangenen 28 Jahren europaweit produziert und durchgeführt und ist mit seiner Wildstyle & Tattoo Messe mittlerweile seit 26 Jahren unterwegs. Mehr als 1,8 Millionen Besucher machen die Wildstyle zum unangefochtenen Branchenführer von Tattoo Veranstaltungen in ganz Europa! “Genuss aus aller Welt” ist der Untertitel des European Street Food Festivals. Und dieser Slogan wird während des Festival-Wochenendes sowohl von den Organisatoren als auch von den Besuchern erlebt und gelebt!!

Dutzende Food Stände, Aussteller & Köche, Food-Trailer & Trucks aus aller Herren Länder bieten beim EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Asia, Thai, Indisch oder neuseeländisches Maori Steak, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, Vegetarisch und Vegan, Cupcakes, Waffel, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich - direkt vor Ort frisch zubereitet!

Die Besucher schlendern von Stand zu Stand und gönnen sich einen kleinen Happen nach dem anderen und genießen sozusagen die Gerichte aus der ganzen Welt der Reihe nach… Und das, in der – mehr oder weniger – eigenen Heimat!! Neben gängigen Leckerbissen zählen natürlich auch außergewöhnliche Rezepte und exotische Köstlichkeiten zu den Highlights! Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts – was auch immer das kulinarische Herz begehrt! Feinschmecker und die, die es werden wollen, von Jung bis Alt, sind vom vielfältigen Angebot begeistert!

European Street Food Festival

Zu der Vielzahl an hochwertigen „Food-Ständen“ werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten. Verschiedenste Limos und neueste Geschmacksrichtungen runden das Gesamtkonzept des EUROPEAN STREET FOOD FESTIVALS ab!

STREET FOOD ist in vielen Metropolen der Welt schon lange nicht mehr wegzudenken – nein, eigentlich gehört Street Food in vielen Ländern schon lange zum Alltag wie in unseren Breitengraden der Restaurantbesuch. Mit dem EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL hält dieser Trend auch flächendeckend Einzug in Österreich und verwöhnt die Besucher mit Köstlichkeiten aus aller Welt!!