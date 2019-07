Mondscheinkino Eggenburg - Programm.

18. Juli 2019, 19 Uhr – Zum Auftakt der Mondscheinkino- Saison – Gratis Weinverkostung vom Weingut Martin Blaha in der Kramerey am Hauptplatz.

Do, 18. Juli

Love Machine

Komödie, A 2019, 90 min, ab 14

Allegro Film

REGIE: ANDREAS SCHMIED

DARSTELLER: THOMAS STIPSITS, CLAUDIA KOTTAL, JULIA EDTMEIER, ULRIKE BEIMPOLD, BARBARA SCHÖNEBERGER, LILIAN KLEBOW, ADELE NEUHAUSER U.A.

Georgy Hillmaier (Thomas Stipsits), Gitarrist und Sänger einer Zwei-Mann-Band, verliert seinen kongenialen Partner und besten Freund. Waldemar stirbt während einer Geburtstagsfeier an einem Herzinfarkt. Ohne Geld und Wohnung, entdeckt Georgy eine lukrative Marktlücke. Er stellt sich und seinen Körper der Damenwelt entgeltlich zur Verfügung. Seine Schwester Gitti (Julia Edtmeier), die

in einem noblen Beauty Salon arbeitet, steuert ihm dafür ihr Verkaufstalent und „Kundenstock“ bei, natürlich gegen Provision. Schließlich schläft er seit kurzem auf ihrer im neuen Metier, passiert das Unglück. Georgy verliebt sich in Waldemars Schwester, die Fahrschullehrerin Jadwiga (Claudia Kottal), die wiederum wenig Interesse an Sex zu haben scheint. Ein verliebter Callboy ist jedoch eine denkbar schlechte Kombination – da hilft auch die doppelte Dosis Viagra nichts. Georgy muss sich also entscheiden – für die Liebe oder den Beruf, glaubt er…

Fr, 19. Juli

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks

Komödie Animation, F, 2019, 87 min, ab 6

Constantin Film

REGIE: LOUIS CLICHY, ALEXANDRE ASTIER

STIMMEN: MILAN PESCHEL UND CHARLY HÜBNER U.A.

Wir befinden uns im Jahre 50 v.Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein! Das unbeugsame Volk leistet natürlich zu jeder Zeit Widerstand! Der Druide Miraculix sorgt sich um die Zukunft des Dorfes und macht sich gemeinsam mit Asterix und Obelix auf, einen Nachfolger zu finden, dem er das Geheimnis des legendären Zaubertranks anvertrauen kann. Doch auch

der hinterhältige Heretix versucht, in den Besitz der magischen Formel zu kommen und schreckt dafür nicht einmal vor einem Pakt mit den Römern zurück. Während Asterix und Obelix auf ihrer Suche nach einem würdigen Druiden-Lehrling ganz Gallien durchqueren, müssen die Frauen das Dorf allein gegen die römischen Soldaten verteidigen. Und die Zaubertrank-Vorräte reichen nicht

ewig…

Sa, 20. Juli

Bohemian Rhapsody

Drama, Musikfilm / Musical, Biografie, USA, GB, 2018 – 134 min, ab 6

20th Century Fox

REGIE: BRYAN SINGER

DARSTELLER: RAMI MALEK, JOSEPH MAZZELLO, AIDAN GILLEN, TOM HOLLANDER, BEN HARDY, MIKE MYERS U.A.

Der Film erzählt die Geschichte wie Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon Queen gründeten – eine der legendärsten Rockgruppen aller Zeiten. Der Film begleitet Queen, während sie Hit über Hit produzieren, die Musikcharts anführen und dabei ihre Musik immer weiter entwickeln. Doch hinter der Fassade von Erfolg kämpft Freddie mit seiner inneren Zerrissenheit. Der aus Sansibar stammende Parse sucht unablässig nach seinem Platz in der Welt, während er gleichzeitig versucht, sich in einer Gesellschaft, die in Stereotypen und Erwartungen gefangen ist, mit einer Sexualität zu arrangieren, die er selbst kaum definieren kann. Freddie wagt es, sich zu widersetzen, aber zahlt auch den Preis dafür. Zum exzessiven Leben verführt und von dunklen Kräften getrieben, trennt sich Freddie von Queen, um eine Solo-Karriere zu starten. Sein Versuch, sich als Solo-Künstler neu zu erfinden, endet mit Enttäuschung und weiterer Isolation. Rechtzeitig für „Live Aid” – dem größten Konzert aller Zeiten – gelingt es Freddie, die Band wieder zu vereinen.

So, 21. Juli

Womit haben wir das verdient?

Komödie, A 2018, 92 min, ab 0

Monafilm

REGIE: EVA SPREITZHOFER

DARSTELLER: CAROLINE PETERS, CHANTAL ZITZENBACHER, SIMON SCHWARZ, MARCEL MOHAB,

HILDE DALIK, DUYGU ARSLAN, ALEV IRMAK, PIA HIERZEGGER, CHRISTOPHER SCHÄRF U.A.

Wanda (Caroline Peters) hat ein glückliches Leben. Sie ist erfolgreiche Oberärztin, Mutter einer 16jährigen Tochter (Chantal Zitzenbacher) und einer Adoptivtochter (Anna Laimanee) aus Vietnam. Sie hat einen jüngeren Lebensgefährten (Marcel Mohab) und einen Ex-Mann (Simon Schwarz) mit dem sie sich gut versteht. Und sie hat vor allem eines: Haltung. Schon in WG-Zeiten kämpften sie, ihr Ex Harald und ihre beste Freundin Elke (Pia Hierzegger) für Frauenrechte, gegen Rassismus und die Auswüchse des Kapitalismus. Wanda ist, wie könnte es anders sein, streng atheistisch. Genau deshalb zieht es Wanda so dermaßen die Schuhe aus, als ihr Tochter Nina (Chantal Zitzenbacher) bei der Familientherapie in aller Ruhe und Gelassenheit eröffnet, sie sei zum Islam übergetreten. Nina trägt ab sofort Kopftuch und heißt jetzt Fatima, alhamdulillah! Für Wanda ein völliger Albtraum: Wo sind die Zeiten hin, als sie Nina spätnachts vom Flex abholen musste und Nina sie als spießig beschimpfte, bevor sie ihr das Auto vollkotzte?

