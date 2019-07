Mondscheinkino Eggenburg - Programm.

Donnerstag, 25. Juli

Der Trafikant

Drama Literaturverfilmung Geschichtsfilm, A, 2018, 113 min

Tobis Film-Petro Domenigg

REGIE: NIKOLAUS LEYTNER

DARSTELLER: SIMON MORZÉ, JOHANNES KRISCH, BRUNO GANZ, EMMA DROGUNOVA, REGINA FRITSCH, KAROLINE EICHHORN, ELFRIEDE IRAL U.A.

Der 17-jährige Franz Huchel verlässt 1937 sein Heimatdorf, um in Wien sein Glück zu suchen: Seine ungewöhnliche Freundschaft mit Sigmund Freud, seine Liebe zur Varietétänzerin Anezka und die sich dramatisch zuspitzenden politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse zwingen ihn, das Leben mit ganz neuen Augen zu sehen.

Freitag, 26. Juli

The Favourite Intrigen & Irrsinn

Tragikomödie Biografie Geschichtsfilm, IRL, GB, USA, 2018 – 120 min

20th Century Fox

REGIE: YORGOS LANTHIMOS

DARSTELLER: OLIVIA COLMAN, EMMA STONE, RACHEL WEISZ, NICHOLAS HAULT, JOE ALWYN U.A.

Das frühe 18. Jahrhundert: Während sich England mit Frankreich im Krieg befindet, vergnügt man sich am königlichen Hof mit Entenrennen und dem Genuss von Ananas. Die gebrechliche Königin Anne (Olivia Colman) sitzt zwar auf dem Thron, doch eigentliche Regentin ist ihre enge Freundin und Hofdame Lady Sarah (Rachel Weisz). Sie kümmert sich auch noch um Annes Gesundheit und ihre sprunghaften Launen. Als das neue Dienstmädchen Abigail (Emma Stone) ihre Stelle antritt, schmeichelt sie sich schnell bei Sarah ein. Sarah nimmt Abigail unter ihre Fittiche und Abigail sieht ihre Chance, zu ihren aristokratischen Wurzeln zurückzukehren. Als die politischen Auseinandersetzungen Sarah zeitlich immer mehr in Anspruch nehmen, nimmt Abigail ihren Platz neben der Königin ein und fungiert fortan als deren Vertraute. Die aufkeimende Freundschaft gibt Abigail nun die Möglichkeit, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen, und sie wird nicht zulassen, dass eine Frau, ein Mann, Politik oder sonst irgendetwas sich ihr in den Weg stellen.

Samstag, 27. Juli

Monsieur Claude 2

Komödie, F 2019, 99 min

Les Films du 24

REGIE: PHILIPPE DE CHAUVERON

DARSTELLER: CHRISTIAN CLAVIER, CHANTAL LAUBY, ARI ABITTAN U.A.

Monsieur Claude und seine Frau Marie müssen jetzt stark sein: Ihre Schwiegersöhne möchten nämlich mit Kind und Kegel aus Frankreich wegziehen. Keine Frage, dass die Eltern nicht begeistert sind und alles dafür tun, den geliebten Töchtern ein Leben in Frankreich so schmackhaft wie möglich zu machen!

Sonntag, 28. Juli

A Star Is Born

Drama Musikfilm Musical, USA 2018, 136 min

Warner Bros. Entertainment

REGIE: BRADLEY COOPER

DARSTELLER: BRADLEY COOPER, SAM ELLIOTT, BONNIE SOMERVILLE, LADY GAGA, DAVE CHAPPELLE, ANTHONY RAMOS U.A.

Ein Country-Musiker, dessen Karriere gerade im Abstieg begriffen ist, verhilft einer angehenden Sängerin zum Durchbruch. In dieser Neufassung der tragischen Liebesgeschichte spielt Bradley Cooper den Country-Musik-Star Jackson Maine, der die begabte aber erfolglose Musikerin Ally (Lady Gaga) entdeckt - und sich in sie verliebt. Sie hat ihren Traum von der großen Gesangskarriere schon fast aufgegeben, doch jetzt drängt Jack sie ins Rampenlicht. Während sie über Nacht zum Star aufsteigt, gerät die private Beziehung der beiden in eine Krise, weil Jack den Kampf gegen seine inneren Dämonen zu verlieren droht.

Hier finden Sie das gesamte Programm!

Mondscheinkino_Programm 2019.pdf (pdf)