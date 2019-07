Mondscheinkino Eggenburg - Programm.

Donnerstag, 1. August

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

Komödie Fantasy Abenteuer Action Animation, USA 2019, 104 min, Freier Eintritt bis 10 Jahre

Universal Studios

REGIE: DEAN DEBLOIS

Im dritten Teil findet eines der beliebtesten Animations-Franchises aller Zeiten ihren fantastischen Höhepunkt.

Zusammen mit Astrid an seiner Seite beweist sich Hicks als Stammeshäuptling und Herrscher von Berk. Er strebt weiter nach seinem Traum von einer Welt, in der Menschen und Drachen jeder Art und Größe friedvoll zusammenleben. Auch Ohnezahn beweist sich als Anführer seiner Art. Als er zufällig auf einen noch ungezähmten Tagschatten stößt, erfüllt sich für ihn eine tiefe Sehnsucht. Doch das nur schwer zu beeindruckende Weibchen verdreht ihm gehörig den Kopf und stellt die Beziehung zu seinem besten Freund Hicks auf eine harte Probe. Als sich eine finstere, alles bedrohende Gefahr für das Dorf und seine Bewohner zusammenbraut, müssen Drachen und Reiter ihre Kräfte vereinen und gemeinsam schier unmöglich scheinende Entscheidungen fällen…

Freitag, 2. August

Avengers 4: Endgame

Abenteuer Action Fantasy, USA 2019, 180 min

Marvel Studios



REGIE: ANTHONY RUSSO, JOE RUSSO

DARSTELLER: ROBERT DOWNEY JR., CHRIS EVANS, BRIE LARSON, CHRIS HEMSWORTH, SCARLETT JOHANSSON, PAUL RUDD, KAREN GILLAN, MARK RUFFALO, JEREMY RENNER, EVANGELINE LILLY U.A.

Der endgültige Showdown im Marvel Cinematic Universe (MCU): Werden es Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow und Hawkeye schaffen den galaktischen Schurken Thanos doch noch zu schlagen - und die zu Asche zerfallenen Marvel-Helden retten? In „Avengers: Infinity War“ hat der galaktische Bösewicht Thanos sein Ziel erreicht: Die Hälfte allen Lebens im Universum wurde ausgelöscht, darunter auch fast alle Marvel-Helden. Können die überlebenden Helden, allen voran die Avengers: Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow und Hawkeye, dagegen ankämpfen?

Samstag, 3. August

Trautmann

Sport Drama Biografie, Deutschland, GB, Irland 2018. 120 min

Lieblingsfilm Produktions GmbH

REGIE: MARCUS H. ROSENMÜLLER

DARSTELLER: DAVID KROSS, FREYA MAVOR U.A

Bernd Trautmann (DAVID KROSS), 1923 in Bremen geboren, wird mit 17 Jahren in die Wehrmacht eingezogen. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges gerät er in britische Kriegsgefangenschaft und wird in der Nähe von Manchester inhaftiert. Bei einem Fußballspiel unter deutschen Kriegsgefangen wird Jack Friar (JOHN HENSHAW), Coach des Provinzclubs St. Helens, auf Bernds Talent als Torwart aufmerksam und engagiert ihn für seinen Verein. Trautmann verliert sein Herz an Margaret (FREYA MAVOR), die hübsche Tochter seines Trainers. Als nach Kriegsende der Erfolgsverein Manchester City Bernd „Bert“ Trautmann als Torwart engagiert, muss er St. Helens schweren Herzens verlassen: Der Deutsche, der als „Feind“ zur Mannschaft Jack Friars kam, verlässt sie als Freund. Doch in Manchester löst die Verpflichtung des deutschen „Nazi-Torwarts“ eine große Welle der Entrüstung und des Protestes aus. Während des legendären Cup-Finals 1956 sichert Bernd seiner Mannschaft vor 100.000 Besuchern im Londoner Wembley-Stadion, darunter auch die Queen, den spektakulären Sieg – und gewinnt zugleich die Herzen aller Fußballfans.

Sonntag, 4. August

Die Frau des Nobelpreisträgers

Drama, GB, SWE, USA, 2019 100 min

Constantin Film

REGIE: BJÖRN RUNGE

DARSTELLER: GLENN CLOSE, JONATHAN PRYCE, CHRISTIAN SLATER, MAX IRONS, HARRY LLOYD, ANNIE STARKE

Joan (Glenn Close) und Joe Castleman (Jonathan Pryce) sind seit fast 40 Jahren verheiratet. Joe gefällt sich als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart. Er genießt in vollen Zügen die Aufmerksamkeit, die ihm zu Teil wird, diverse Affären inklusive. Seine Frau Joan scheint dabei mit viel Charme, einem scharfen Sinn für Humor und intelligenter Diplomatie die perfekte Unterstützung im Hintergrund. Als Joe für sein literarisches Oeuvre mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden soll, reisen sie gemeinsam nach Schweden. Begleitet werden sie dabei von ihrem Sohn David (Max Irons) - selbst angehender Schriftsteller ohne Vaters Segen. Zwischen hochoffiziellen Empfängen, Ehrfurchtsgebaren und Damenprogramm werden die Risse der Ehe sichtbar und eine unruhige Unzufriedenheit beginnt durch Joans stoische Fassade zu brechen. Zu allem Überfluss werden die Castlemans auch noch von Journalist und Möchtegern-Biograph Nathaniel Bone (Christian Slater) verfolgt, der unnachgiebig versucht, ein dunkles Geheimnis aufzudecken.

Hier finden Sie das gesamte Programm!

Mondscheinkino_Programm 2019.pdf (pdf)