Mondscheinkino Eggenburg - Programm.

Donnerstag, 8. August

Wenn du König wärst

Fantasy Abenteuer Action, USA 2019, 120 min

20th Century Fox



REGIE: JOE CORNISH

DARSTELLER: LOUIS ASHBOURNE SERKIS, REBECCA FERGUSON, PATRICK STEWART, TOM TAYLOR, DEAN CHAUMOO U.A.

Mit dem machtvollsten Schwert der Geschichte in den Händen des machtlosesten Schuljungen Großbritanniens beginnt ein episches Abenteuer, als Alex und seine Freunde gegen die mittelalterliche Schurkin Morgana antreten müssen, die erpicht darauf ist, die Welt zu zerstören.

Freitag, 9. August

Green Book - Eine besondere Freundschaft

Tragikomödie Biografie, USA, 2019 – 130 min

20th Century Fox



REGIE: PETER FARRELLY

DARSTELLER: VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALI, LINDA CARDELLINI, SEBASTIAN MANISCALCO, DIMITER D. MARINOV, MIKE HATTON U.A.

Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) geht 1962 auf eine Konzert-Tournee von New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-Amerikaner Tony Lip (Viggo Mortensen), ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, der seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Dennoch entwickelt sich eine enge Freundschaft. Gemeinsam erleben sie eine Zeit, die von wahrer Menschlichkeit, aber auch Gewalt und Rassentrennung geprägt ist. So müssen sie ihre Reise nach dem Negro Motorist Green Book planen, einem Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und Restaurants auflistet, die auch schwarze Gäste bedienen. Zum Kinostart in Österreichs Freiluftkinos!

Samstag, 10. August

Der König der Löwen

Abenteuer, Animation, USA 2019, 119 min

The Walt Disney Studios

REGIE: JON FAVREAU

STIMMEN: DONALD GLOVER, SETH ROGEN, BEYONCÉ KNOWLES-CARTER, JAMES EARL JONES, CHIWITEL EJIOFOR U.A.

Am 18. Juli 2019 kehrt mit DER KÖNIG DER LÖWEN, eines der bekanntesten und beliebtesten Disney-Abenteuer, spektakulär auf die große Leinwand zurück – und zwar auf eine Art und Weise wie die berührende Geschichte des kleinen Löwen Simba noch nie gezeigt wurde. Erfolgsregisseur Jon Favreau, der bereits für die umjubelte Neuverfilmung von THE JUNGLE BOOK verantwortlich zeichnete, inszeniert DER KÖNIG DER LÖWEN als bildgewaltiges Live-Action-Kino mit atemberaubenden Spezialeffekten und dem allseits geliebten Soundtrack, der erneut von Oscar®-Preisträger Hans Zimmer komponiert wird. Zum Inhalt: In den unendlichen Weiten Afrikas wird ein künftiger König geboren: Simba, das lebhafte Löwenjunge, vergöttert seinen Vater, König Mufasa, und kann es kaum erwarten, selbst König zu werden. Doch sein Onkel Scar hegt eigene Pläne, den Thron zu besteigen, und zwingt Simba, das Königreich zu verlassen und ins Exil zu gehen. Mit Hilfe eines ausgelassenen Erdmännchens namens Timon und seines warmherzigen Freundes, des Warzenschweins Pumbaa, lernt Simba erwachsen zu werden, die Verantwortung anzunehmen und in das Land seines Vaters zurückzukehren, um seinen Platz auf dem Königsfelsen einzufordern.

Sonntag, 11. August

Der Boden unter den Füßen

Drama, Österreich 2019, 108min

Novotny & Novotny Filmproduktion GmbH

REGIE: MARIE KREUTZER

DARSTELLER: VALERIE PACHNER, PIA HIERZEGGER, MAVIE HÖRBIGER, MICHELLE BARTHEL, MARC BENJAMIN U.A.

Eine Frau muss sich um ihre psychisch erkrankte Schwester kümmern und entdeckt ihr Geheimnis. Mit Ende Zwanzig hat Lola (Valerie Pachner) ihr Privatleben ebenso fest im Griff wie ihren Job als Unternehmensberaterin. Niemand weiß um ihre Schwester Conny (Pia Hierzegger) und die Geschichte psychischer Krankheit, die sich durch ihre Familie zieht. Doch als die Umstände Lola dazu zwingen, Conny einen Platz in ihrem Leben einzuräumen und ihr Geheimnis ans Licht kommt, droht Lola selbst den Boden unter den Füssen zu verlieren.

