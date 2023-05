NÖ Familienfest auf der Schallaburg .

Am Sonntag, 21.Mai verwandelt sich der Schlossgarten der Schallaburg in einen riesigen Abenteuerspielplatz. Familien erwartet beim NÖ Familienfest, das in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH stattfindet, ein abwechslungsreiches Programm.