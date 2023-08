68. WEINLESEFEST IN RETZ

Lebensfreude, Leidenschaft und Gastlichkeit –

Das Retzer Weinlesefest ist der Pflichttermin des Jahres!

Ein einmaliges Festerlebnis am Retzer Hauptplatz, mit Großheurigen und Hauermarkt, Frühschoppen, Auftritten unterschiedlichster Musikgruppen, dem berühmten Weinbrunnen, Winzerumzug, Festmesse und einem grandiosen Feuerwerk: Seit bald 70 Jahren lädt die Weinstadt Retz zum Fest der Feste – immer am letzten vollen Wochenende im September.

Drei Tage Ausnahmezustand

Den Wein feiern, mit einer bunten Mélange aus traditionellem Brauchtum und zeitlos unterhaltsamem Programm. Eröffnet wird das Retzer Weinlesefest alljährlich am Freitag mit dem Aufziehen des Heurigenbuschens am Hauptplatz – es folgt ein Wochenende in bester Weinviertler Feierlaune, mit Live-Musik, Weinverkostungen, einem Vergnügungspark und vielen weiteren Highlights für Alt und Jung. Und natürlich mit den beiden berühmten Brunnen – in denen am Weinlesefest das Wasser dem Wein weicht...

Foto: Stadtgemeinde Retz / Buchgraber Peter

Höhepunkte

Freitag, 22. September

Ab 16 Uhr: Festprogramm am Hauptplatz, 17 Uhr: Offizielle Eröffnung des 68. Retzer Weinlesefestes mit Aufziehen des Heurigenbuschen und dem „Windmühlenecho Retz“, Gratis-Ausschank des „Heurigen“ 2023, 20:00 Uhr: Sound Exit, 22:30 Uhr: Beislkosmonauten

Samstag, 23. September

Ab 10 Uhr: Hauermarkt und Großheuriger am Hauptplatz, 11:15 Uhr: Frühschoppen mit Wein4tler Brass, 13:15 Uhr: "Die Honsig Buam", ab 14:00 Uhr: Familiennachmittag - Motto „In Tracht zum Fest“, 15:00 Uhr: „2/4 Böhmische“, 16:30 Uhr „Brot und Wein“, Weingott „Bacchus“ schenkt den Retzer Stadtwein "Rathaus" aus den Weinbrunnen gratis aus, 17:00 Uhr: Marktmusik Timelkam, 20:30 Uhr: Live Band „Hackbrett“,

22:00 Uhr: „DIE DRAUFGÄNGER“

Foto: Stadtgemeinde Retz / Buchgraber Peter

Sonntag, 24. September

10:00 Uhr: Feldmesse mit der Stadtkapelle Retz, 11.15 Uhr: Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting, 13.30 Uhr: Festlicher Einzug der Ehrengäste mit der Stadtkapelle Retz, Inbetriebnahme des Gratis-Weinbrunnens durch die NÖ Weinköniginnen, 14:00 Uhr: Festansprache durch die NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, danach Winzerfestzug, 15:30 Uhr: Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf, 17:30 Uhr: "SOS - Songs of Superstars“ live auf der Festbühne, 19.30 Uhr Feuerwerk zum Abschluss des 68. Weinlesefestes.



Vorverkauf (online): Freitag € 7,- / Samstag € 9,- / Sonntag € 8,- / 3-Tage: € 15,-

Abendkasse: Freitag € 8,- / Samstag € 10,- / Sonntag € 9,- / 3-Tage: € 16,-

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei. www.retzer-weinlesefest.at

Pressefotos unter: https://www.dropbox.com/sh/xvhiq3706jqcuvc/AAA3PZnC-ARpC2kSkVB-S1zla?dl=0

