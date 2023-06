Rücksichtvolles Fahren im Siedlungsgebiet

Ein wenig mehr Rücksichtnahme und Eigenverantwortung der Kraftfahrzeuglenker könnten die Sicherheit unserer Kinder und älteren Personen erhöhen, die Lärmbelastung reduzieren und zugleich die Lebensqualität in unseren Katastralgemeinden steigern.

Hinweisschilder und Bodenmarkierungen

Gemeinsam mit dem Sicherheitsgemeinderat Thomas Haidegger sind die Verantwortlichen der Gemeinde bemüht, an neuralgisch gefährlichen Stellen Bodenmarkierungen und Hinweisschilder aufbringen zu lassen, welche auf ein tempobewusstes Fahren erinnern sollen.

So wurden wieder kürzlich in der Ostbahnstraße, am Tannhäuserring, usw. Bodenmarkierungen situiert. Auf der Bahnstraße wurde Tempo 30km/h verordnet. All diese Maßnahmen kosten der Gemeinde einiges an Geld. Leider werden diese Hinweiszeichen auf eine angepasste Geschwindigkeit von vielen Verkehrsteilnehmern trotzdem ignoriert.

Appell an die Bevölkerung

Die Gemeindevertretung ersucht die Bewohner, in den Siedlungsgebieten den „Fuß vom Gas“ zu nehmen und auf Rücksicht unserer Bewohner:innen und Kinder langsam und verantwortungsvoll zu fahren. Wirken Sie auf Besucher, Verwandte, Bekannte und Freunde ein, die vorgegebene Geschwindigkeit im Siedlungsgebiet einzuhalten. Und fahren Sie in den Siedlungen nur so schnell, wie Sie es vor Ihrem eigenen Haus gerne hätten.

Wir brauchen auch Mut, permanente Raser in den Siedlungen zur Rede zu stellen. Nur so kann das Pflichtbewusstsein gestärkt werden und eine angepasste Geschwindigkeit in unseren Siedlungsgebieten erreicht werden. Natürlich bemüht sich unsere Polizei laufend entsprechend den Möglichkeiten eine Verkehrsüberwachung durchzuführen, aber Disziplin der einzelnen Verkehrsteilnehmern ist unbedingt notwendig.