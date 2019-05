Durch die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Wien und St. Pölten (ca. 25 Minuten Fahrzeit) wird St. Pölten eine noch attraktivere Wohnstadt vor den Toren Wiens. Die BWS-Gruppe errichtet freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt, unter anderem in der Kranzbichlerstraße 28-32. Weitere ansprechende Projekte befinden sich derzeit in der Entwicklung und einige sind bereits bezugsfertig.

In der Kranzbichlerstraße 28-32 errichtet die BWS bis Sommer 2019 ein Projekt, welches sowohl die Sanierung eines bestehenden Gebäudes umfasst, als auch die Aufstockung eines Dachgeschoßes. Es entsteht ein modernes Wohnhaus mit insgesamt 30 freifinanzierten Mietwohnungen. Die ehemals 27 Wohnungen des ursprünglichen Gebäudes werden durch Zusammenlegungen in 18 größere Wohneinheiten umgeformt. Zusätzlich werden zwei Geschoße aufgestockt, es entstehen 12 weitere Wohnungen im Dachgeschoß.

Das in den 1930er-Jahren errichtete Gebäude wurde komplett, bis auf die Grundmauern, entkernt und wird nun modern ausgebaut. Alle Annehmlichkeiten eines zeitgemäßen Neubaus werden eingerichtet. Dies reicht vom komplett neuen Liftsystem, über die Umwandlung des alten Holz-Stiegenhauses in ein modernes Stiegenhaus, bis hin zu den neu angebauten Loggien und Terrassen.

Der Blick von den Freibereichen fällt auf die Grünflächen rund um das Wohnhaus, welche zum entspannten Verweilen einladen. Für Kinder ist sicherlich der begrünte Spielplatz eine Attraktion.

Die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner genießen eine ausgezeichnete Infrastruktur in zentrumsnaher Lage. Sowohl Nahversorger, Apotheke, öffentliche Verkehrsanbindung/Anbindung an die Autobahn als auch Naherholungsgebiete wie zum Beispiel der Hammerpark oder das Freibad befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Durch die hervorragende Infrastruktur und die direkte und schnelle Bahnverbindung nach Wien wird St. Pölten zukünftig nicht nur für St. Pöltner, sondern auch etwa für Wiener, die eine ländlichere Umgebung schätzen, als Wohnort attraktiv sein.

Weitere, bereits bezugsfertige Projekte der BWS-Gruppe gibt es in St. Pölten zum Beispiel in der Maximilianstraße 74 im freifinanzierten Eigentum bzw. Miete oder in der Dr.-Karl-Renner-Promenade 16 im freifinanzierten Eigentum. Ein weiteres Projekt wird in der Linzer Straße 3-5 umgesetzt, 32 freifinanzierte Eigentumswohnungen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 fertiggestellt sein.

zVg BWS Gruppe Zentrumsnahes Wohnen – Die BWS saniert in der Kranzbichlerstraße 28-32 und stockt ins Dachgeschoß auf. Planung: Baumeister DI (FH) Wolfgang Seiser; Visualisierung: Schreiner, Kastler Büro für Kommunikation GmbH





Kranzbichlerstraße 28-32

­30 freifinanzierte Mietwohnungen

­2- bis 3-Zimmer-Wohnungen

­von 62 m² bis 85 m²

Mit Loggia oder Terrasse (ausgen. EG)

­HWB 31,9kWh/m².a

fGEE 0,80

Geplante Fertigstellung: Ende 2019

Architektur: Baumeister DI (FH) Wolfgang Seiser

zVg BWS-Gruppe 3100, Linzer Straße 3-5 – freifinanzierte Eigentumswohnungen

Linzer Straße 3-5

­32 freifinanzierte Eigentumswohnungen

­1- bis 4-Zimmer-Wohnungen

­von 45 m² bis 139 m²

Eigengarten mit Terrasse; Balkon oder Dachterrasse

­HWB 26,80kWh/m².a

fGEE 0,80

Geplante Fertigstellung: Ende 2020

Architektur: RUNSER / PRANTL architekten

Bereits bezugsfertig – Sichern Sie sich noch freie Wohnungen!

zVg BWS-Gruppe 3100, Dr. Karl-Renner-Promenade 16 – freifinanzierte Eigentumswohnungen

Dr.-Karl-Renner-Promenade 16

­112 freifinanzierte Eigentumswohnungen

­2- bis 5-Zimmer-Wohnungen

­von 55 m² bis 144 m²

jeweils mit eigenem Freibereich

­HWB 29 -32 kWh/m².a

fGEE 0,83

Sofort Bezugsfertig!

Architektur: Wallner & Partner Ziviltechniker GesmbH

zVg BWS-Gruppe 3100, Maximilianstraße 74 – freifinanzierte Mietwohnungen

Maximilianstraße 74

­185 freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen

­2- bis 4-Zimmer-Wohnungen

­von 60 m² bis 150 m²

­mit Loggia und/oder Balkon

­HWB 28,82 - 35,09 kWh/m².a | fGEE 0,82 - 0,84

Sofort Bezugsfertig

Architektur: SMAQ GmbH

BWS-Gruppe

Triester Straße 40/3/1

1100 Wien

01/546 08-5070

vertrieb-neubau@bwsg.at

