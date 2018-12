40 Jahre niederösterreichische Geschichte – das können Sie ganz einfach per Mausklick erleben. Denn das Hilfswerk, der größte soziale Dienstleister des Landes, hat die Highlights seiner erfolgreichen Entwicklung in ein Museum der besonderen Art gepackt. Unter www.40jahre.noe.hilfswerk.at sind die 40 Jahre seit der Gründung spannend und vielfältig aufbereitet.

Was erwartet Sie bei Ihrem Museumsbesuch? Viele Interviews mit Persönlichkeiten aus dem Hilfswerk, Fotos und Geschichten aus allen vier Jahrzehnten, ein Hilfswerk-Kino mit vielen Filmschätzen, Reportagen und Interviews, spannende Facts und Zahlen, alte Schriftstücke und Zeitschriften und vieles mehr. Hilfswerk-Gründer Erich Fidesser spricht über die Anfangsjahre, Ehrenamtliche erzählen über ihre Tätigkeit. Jeder der 64 Vereine des Hilfswerks wird in Wort und Bild vorgestellt, mit all den besonderen Aktivitäten und Meilensteinen.

1978 bis 2018. Von der Gründung der ersten fünf Sozialstationen bis zum landesweit bekannten Dienstleister mit 25.000 Kundinnen und Kunden pro Monat. Unzählige Geschichten und spannende Ereignisse. Lehnen Sie sich entspannt zurück, besuchen Sie das Hilfswerk-Museum unter www.40jahre.noe.hilfswerk.at und machen Sie einen Rundgang durch 40 Jahre niederösterreichische Geschichte!