Fokus auf Nachhaltigkeit

Die unterschiedlichsten Gastrostände bieten kulinarische Vielfalt am Schwechater Stadtfest. Rund um die Rothmühle und im Stadion sowie auf dem Stadionparkplatz können sich Besucherinnen und Besucher nach Herzenslust deftige Würstel, großartige Burger oder auch etwas Süßes holen. Traditionell schenken auch einige Vereine neben den Gastronomen am Stadtfest aus.

In ihrem Angebot so verschieden, haben die Gastrostände allesamt eins gemein: Mehrwegbecher für die Getränke.

Um die 40.000 Mehrwegbecher benötigt die Gastro beim Stadtfest.

Foto: Shutter- stock.com/Piotr Piatrouski

Becher für die Umwelt schon seit 12 Jahren

Bereits im Jahr 2011 stieg die Stadtgemeinde Schwechat beim Stadtfest auf diese umweltfreundliche Alternative zu Wegwerfbechern aus Plastik um. Seit heuer beliefert 4D- solutions das Fest mit 0,5-Liter- und 0,25-Liter-Mietbechern.

Circa 40.000 Event-Cups brauchen die Gastronomen für das dreitägige Fest. Die Trinkgefäße aus Hartplastik werden am Freitag in plombierten Transportboxen geliefert. Am Sonntag holt „4D solutions“ die Mehrwegbecher aus hochwertigem Polypropylen dann wieder ab. Der Aufwand für die Gemeinde ist also gering. Für die Reinigung der Mehrwegbecher verfügt die Firma europaweit über Wasch- und Logistikzentren und beliefert mit den „Green Cups“ Events vom Wiener Donauinselfest über das DFB-Pokalfinale in Berlin bis hin zu den Festivals der ungarischen Sziget-Gruppe. Viele große Veranstalter Europas vertrauen auf das Know-how und die schnelle und unkomplizierte Abwicklung der 4D solutions GmbH aus dem 16. Bezirk in Wien.

„Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Großeventbereich wissen wir von 4D solutions Management, worauf es ankommt.“ Als Eventagentur und Zulieferer von Eventhardware konnte die Wiener Firma bereits viele Projekte beim Umstieg in ein umweltfreundliches Mehrwegsystem betreuen und hat einen der größten Pools an Mietbechern österreichweit.

Bemerkenswert: 100 Mehrwegbecher können bis zu 900 Kilogramm Müll einsparen – verglichen mit der Verwendung von Einwegbechern.