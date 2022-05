Fünf Jahrzehnte werden in Zistersdorf gefeiert

Im Jahr 1972 wurden die Gemeinden Blumenthal, Eichhorn, Gaiselberg, Gösting, Groß-Inzersdorf, Loidesthal, Maustrenk und Windisch-Baumgarten gemeinsam mit der Stadt Zistersdorf zur Großgemeinde Zistersdorf vereint.

Nun besteht die Großgemeinde bereits seit 50 Jahren und dieses Jubiläum wird ausgiebig zelebriert. Von 15. bis 25. Juni findet auf der Festwiese am Areal der Firma Geyder an der Umfahrungsstraße die Festwoche statt. In einem Großzelt gibt es täglich neue Highlights zu bewundern. Von der Kinderdisco bis hin zu Konzerten von AUSTROTOP – Reinhard Reiskopf und PartyKRÄSCHER findet sich jeden Tag ein spezieller Höhepunkt.

Am letzten Tag wird mit dem Jugendclubbing PUMPITUP für den krönenden Abschluss gesorgt. Neben Musik und Kulinarik ist auch für die Abenteurer etwas dabei: Ein Vergnügungspark mit Autodrom, Tagada, Ringelspiel, Bungee-Jumping, Spielbude und Hüpfburg befindet sich direkt beim Parkplatz neben dem Stadtteich.

Programm der Festwoche

Mittwoch, 15. Juni, 17 Uhr, Kinderdisco, Festzelt

Donnerstag; 16. Juni, 16 Uhr, Festakt, K9, Schloßplatz 6. Zu Fronleichnam lädt Bürgermeister Helmut Doschek ins Veranstaltungszentrum K9 ein. Hier wird die Großgemeinde Zistersdorf ihren 50. Geburtstag feiern.

Freitag, 17. Juni, Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr, Konzert AUSTROTOP – Reinhard Reiskopf, Festzelt Eintritt: € 15, Kombikarte FR+SA € 25,- !

Samstag, 18. Juni, Einlass 18 Uhr, Beginn 21 Uhr, PARTYKRÄSCHER aus der Steiermark, Festzelt Eintritt: € 15, Kombikarte FR+SA € 25,- !

Sonntag, 19. Juni, 09 Uhr Festmesse und anschließender großer Frühschoppen mit dem Musikverein Stadt Zistersdorf, Mittagessen durch Sportverein Zistersdorf, Kaffee & Kuchen der Bäuerinnen, Festzelt

Samstag, 25. Juni, Beginn 21 Uhr, Jugend-Clubbing PUMPITUP, Festzelt, Eintritt € 12,-

Großer Vergnügungspark

Großer Vergnügungspark am Mittwoch ab 16 Uhr, Donnerstag bis Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr am Parkplatz beim Sportplatz/Stadtteich mit Autodrom, Tagada, Ringelspiel, Bungee-Jumping, Spielbude, Hüpfburg. Familiennachmittag am 17.06.2022 von 14-17 Uhr mit ermäßigten Fahrpreisen