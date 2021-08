In der Landstraße soll in dieser Begegnungszone mit größtmöglicher Barrierefreiheit und Geschwindigkeitsreduktion eine funktionierende Partnerschaft aller Verkehrsteilnehmer – vom Fußgänger über den Radfahrer bis zum Autoverkehr – gewährleistet sein. Das Grundprinzip von Begegnungszonen ist ein rücksichtsvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer auf einer gemeinsamen, niveaugleichen Verkehrsfläche.

Werbung

Mehr Lebensqualität und Wohlfühlen vor der eigenen Haustür.„Wir haben viele Begegnungszonen in Österreich begutachtet und zahlreiche Gespräche mit Experten geführt, bevor mit der Umsetzung des Projektes begonnen wurde. Gepflegt einkaufen, genießen oder ein Plausch mit Freunden, all das bietet die Zwettler Innenstadt. Unserer Bevölkerung und unseren Gästen möchten wir eine genussvolle Kombination aus bummeln, einkaufen und sich wohlfühlen anbieten“, wirbt Bürgermeister Landtagsabgeordneter Franz Mold für „seine“ Stadt.

Stärkung der Innenstadt. Einen ganz wesentlichen Bereich des Verkehrs- und Gestaltungskonzeptes der Stadtgemeinde Zwettl betrifft die Attraktivierung des Ortsbildes und damit verbunden auch eine Aufwertung und Belebung des Ortszentrums. Die entschleunigte, gemeinsame und rücksichtsvolle Nutzung der öffentlichen Flächen steht dabei im Mittelpunkt.

„Kommen Sie nach Zwettl, überzeugen Sie sich vom attraktiven Handels- und Gastronomieangebot und genießen Sie unsere Innenstadt, die zum Flanieren und Verweilen wie geschaffen ist.“ Bürgermeister Franz Mold

Durch die abwechslungsreiche Bepflanzung und Möblierung der verkehrsberuhigten Zone entstanden Treffpunkte für Outdoor-Events, gemütliche Verweilplätze und Abstellmöglichkeiten für Pkw. Hell und offen, so präsentiert sich die neue Begegnungszone gegenüber den Besuchern.

Die Begegnungszone in der Zwettler Innenstadt lädt zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Stadtgemeinde Zwettl

Live-Events im Herzen der Stadt. Die Zwettler Sommer-Dates, die heuer bereits zum zweiten Mal durchgeführt wurden, boten ein buntes Programm mit viel Musik im Stadtzentrum. Nächster Höhepunkt ist die Feier des 10 Jahr-Jubiläums des Kulturvereins Syrnau – Kultur:Impuls:Zwettl am 28. August um 20.15 Uhr beim Hundertwasserbrunnen. „SyrnauTen“ heizen den Musikfreunden mit Songs von David Bowie über Prince, von Falco bis Lenny Kravitz so richtig ein. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der Stadtgemeinde Zwettl. Ticketreservierungen unter www.syrnau.at oder 0680/3320670.

Eröffnungsfest im September. „Unsere neue Begegnungszone wollen wir am 3. September mit den Bürgern feiern. Genuss, Unterhaltung und Musik in der Innenstadt, Einkaufen mit und bei Freunden – der Freitagabend steht ganz im Zeichen unseres neu gestalteten Zentrums“, lädt der Bürgermeister Besucher aus nah und fern zum Mitfeiern ein.

Werbung

Attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Der große Unterschied liegt in Zwettl „im Kleinen“ – und mit „Kleinen“ sind die Einzelunternehmer und Betriebe gemeint, die in Zwettl ansässig sind. Handel und Gewerbe ergänzen sich in vielen dieser Betriebe und runden das umfassende Angebot ab. Oft stehen die Eigentümer selbst im Geschäft, und Qualität und Service der angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind eng mit ihrer Person verbunden. „Die Zwettler Innenstadt mit Gastronomie und Geschäften ist durch die neue Begegnungszone noch attraktiver geworden. Kommen Sie nach Zwettl und erleben Sie nette Stunden bei guten Freunden“, lädt Bürgermeister Landtagsabgeordneter Franz Mold ein.