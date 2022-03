„Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Der Frühling ist bereits eingezogen, Ostern steht vor der Tür. Der bereits zur Tradition gewordene Ostermarkt mit zahlreichen Ständen auf dem Hauptplatz, lockt viele Ausflugsgäste in die wunderschöne Stadtmauernstadt.

Hier präsentieren und verkaufen HandwerkerInnen ihre kunstvollen Arbeiten, österliche Ziergegenstände und liebevoll gestaltete Eier in allen Variationen. Für den Oster- und Frühlingsschmuck findet man sicher das Richtige. Schmankerl und Weinverkostung findet man an den Ständen und am Sonntag Grillhendl vor Ort und Stelzen zum Mitnehmen. In den Räumen des ehemaligen Rollipops präsentiert die Manufactura eine Osterausstellung. Ideale Gelegenheit seine Ostergeschenke zu erwerben.

Für unsere Kleinen Gäste bieten wir ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm, so gibt es an beiden Tagen eine Bastelstation im GiZ und einen Vorlesenachmittag mit dem Kamishibai-Theater in der Stadtbücherei.

Ebenfalls verteilen Osterhasen Süßigkeiten am Hauptplatz und eine spannende Rätselralley führt die Kinder durch unsere Stadt.

Am Samstagabend dreht der Nachtwächter eine Runde und nimmt auf seinem nächtlichen Weg gerne die Gäste in unserer Stadt mit.

Tipps:

Sound Exit - Pop und Rock im Blechsound am Samstag, 15 Uhr bis 16.30 Uhr

Sonntags von 13 Uhr bis 16 Uhr sorgt die Vienna Blues Association für schwungvolle Stimmung.

Der Eggenburger Brunnenmarkt eröffnet am Samstag ebenfalls seine Saison: Ab 8 Uhr gibt es wie gewohnt frische Waren: Gemüse & Fleisch, Obst & Süßes ... – es ist für jeden Gaumen etwas dabei.

www.eggenburg.at

Programm und Infos:

Tourismus-Information Eggenburg

Krahuletzplatz 1

3730 Eggenburg

Tel.: 02984/3400

tourismusinfo@eggenburg.at

www.eggenburg.at; www.facebook.com/eggenburg

www.instagram.com/mittelalterstadt_eggenburg