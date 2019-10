Die Waldviertler Jobmesse des Wirtschaftsforums Waldviertel hat sich in den vergangenen Jahren zu einem fixen Bestandteil im Waldviertler Veranstaltungskalender entwickelt. Nach dem sensationellen Erfolgen der letzten Jahre findet diese, wie bei der Premiere 2011, in der Stadthalle Schrems statt. Dieses mal allerdings mit 1000 m² mehr Ausstellerfläche.

Das Waldviertel ist eine Region mit Zukunft!

Über 78 Waldviertler TOP-Betriebe präsentieren ihre Unternehmen, ihre offenen Jobs, Lehrstellen und Berufsbilder! Die Waldviertler Jobmesse des Wirtschaftsforum Waldviertel zieht jedes Jahr über 3500 Besucher (davon mehr als 1000 Waldviertler Schüler), namhafte Waldviertler Betriebe als Aussteller, quer durch alle Branchen und aus allen Waldviertler Bezirken an.

Zahlreiche Ehrengäste, das große Interesse der Waldviertler Betriebe, bei der Waldviertler Jobmesse als Austeller mit dabei zu sein, die zahlreichen Besucher und das tolle Medien-Echo bestätigen die große Wichtigkeit und den Bedarf der Waldviertler Jobmesse.

Waldviertel starker Wirtschaftsstandort!

Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria belegen, das Waldviertel ist keine Abwanderungsregion mehr. Seit 2009 ziehen mehr Menschen in unsere Region zu als weg. Das Waldviertel ist nachgefragt zum Wohnen, Leben und Arbeiten! Rund 85000 Menschen haben in 9000 Unternehmen ihren Arbeitsplatz in der Region. Zahlreiche TOP-Betriebe bieten spannenden Jobs und Lehrstellen in zukunftsfähigen Branchen. Neben dem Gesundheitsbereich und Tourismus haben die produzierenden Betriebe (vom Kleingewerbe bis zum High-Tech Weltmarktführer) großes Potenzial, in den Bereichen Elektronik, Steuerung, Fertighaus, Umwelt, Lebensmittel, Sicherheit und Energie werden laufend weitere positive Impulse für eine lebenswerte und wirtschaftlich starke Region gesetzt!

Da der Wettbewerb um junge Mitarbeiter bereits voll im Gange ist initiiert das Wirtschaftsforum Waldviertel auch heuer wieder die – inzwischen 9. Waldviertler Jobmesse, bei der die Lehrlingsausbildung wieder zentraler Schwerpunkt ist. Schulabgänger und deren Eltern können sich informieren welche vielfältigen und interessanten Lehrberufe und Karrieremöglichkeiten es im Waldviertel gibt!

Nutzen Sie die Möglichkeit, um bei der Waldviertler Jobmesse einen neuen Job oder eine Lehrstelle zu finden, lernen Sie neue Berufe und Berufsbilder näher kennen, nutzen Sie die Beratungsangebote vor Ort, treten Sie persönlich in Kontakt mit den zahlreich anwesenden UnternehmerIn, Geschäftsführern und Personalverantwortlichen der ausstellenden Betriebe!

9. Waldv. Jobmesse Stadthalle Schrems

Freitag, 4. 10., 8.30 - 18 Uhr

Samstag, 5.10., 9 - 15 Uhr

Freier Eintritt!