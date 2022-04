93 "Natur im Garten" Schaugärten laden zum Besuch ein

Lesezeit: 2 Min Anzeige

Foto: Gärtner Starkl

M it dem Beginn der Gartensaison öffnen 93 „Natur im Garten“ Schaugärten in allen Regionen in Niederösterreich. Diese kennzeichnen die ökologische Gartenkultur und sind internationales Aushängeschild zwischen Enns und Leitha. Entdecken Sie diese grüne Welt heuer mittels Sammelpass und lassen Sie sich von den ökologisch gepflegten Gärten verzaubern und inspirieren.