Ohne Maskenpflicht für Gäste, Verlängerung der Öffnungszeiten und vor allem die Aufhebung der „Vier-Personen-pro-Tisch“ Regel ist sicherlich das Hauptargument wieder in geselligen größeren Runden einen Heurigenbesuch zu genießen.

Denn viele Heurigenbesucher kommen, um sich in größeren Personengruppen zu treffen. Sei es mit Freunden, zu einem Geburtstagsfest, einer Taufe oder auch für ein Geschäftsessen. Durch die „Vier-Personen-pro-Tisch“ Regel war und ist dies derzeit noch schier unmöglich.

„Durch die neuen Regelungen, die am 15. Juni in Kraft treten, sind wir guter Dinge, dass sich unsere Gäste auch wohler fühlen und gerne wieder zum Heurigen gehen.“, so Michael Piribauer.

Auch ist man von Tagestouristen der umliegenden Ausflugsziele abhängig, denn viele Busse machen ihre Rast beim Heurigen Piribauer, diese Kundschaft fällt derzeit noch weg.

Natürlich versucht man im Hause Piribauer allen Kunden, wie zB die ältere Generation, die ja zur Risikogruppe zählen, ein individuelles Angebot zu bieten. Die Vorbestellung von Speisen und den damit verbundenen Abholservice wird es weiterhin geben. Auch Weinbestellungen und „Ab Hof-Produkte vom hauseigenen Stroh-Schwein“, wie Grillfleisch und -würstel, Geselchtes, Jausenwürstl etc. können vorbestellt und abgeholt oder auch zu den Heurigenöffnungszeiten mitgenommen werden.

Die Öffnungszeiten werden bis 20. Dezember 2020 unverändert beibehalten:

Dienstag bis Sonntag, 11.00 bis 23.00 Uhr; ab 15. Juni: 11.00 bis 24.00 Uhr

Michael Piribauer ist zuversichtlich: „Wir hoffen, dass die Menschen wieder mehr Freude an einem geselligen Heurigenbesuch finden und würden uns freuen, wenn unser Heurigenlokal wieder lebendiger wird“.