Outdoortag und Kennenlerntage: Um die neuen Klassenkollegen besser kennen zu lernen, gibt es in der ersten Schulwoche einen Outdoortag. Zusätzlich verbringen die ersten Klassen und ihre Klassenvorstände einige Tage miteinander. Teamspiele und andere Aktivitäten wie Klettern im Hochseilgarten, Floßbauen, Grillen am Lagerfeuer und vieles mehr stärken die Klassengemeinschaft und machen obendrein viel Spaß.

Meeresbiologische Woche in Pula: Schüler der ersten Klassen haben die Möglichkeit, eine Woche in einer Meeresschule in Kroatien zu verbringen. Auf dem Programm stehen Schnorcheln, Sammeln, Beobachten, Analysieren. Biologen und Biologiestudenten der Uni Wien betreuen die Jugendlichen und bringen ihnen viel Interessantes über die Unterwasserwelt im Mittelmeer sowie naturwissenschaftliche Arbeitsmethoden näher.

Wintersportwoche: Gemeinsam eine Woche Ski fahren, snowboarden oder Schneeschuh wandern heißt es für die zweiten Klassen im Winter. Aufgrund der vielen Möglichkeiten im Jugendhotel „Club Kitzsteinhorn“ wird auch abends noch getanzt, Volleyball oder Fußball gespielt.

Projektwochen im Ausland: Für die vierten Jahrgänge geht die Reise ins Ausland. Im Zentrum der Reise stehen die Kultur und die Sprache des jeweiligen Landes. Alles ist möglich: von Sevilla, Dublin, Edinburgh, London, Amsterdam bis hin zu Moskau oder Petersburg.

Sportwoche – Sport, Spaß und Singen: Die dritten Jahrgänge verbringen jedes Jahr eine Sportwoche in Zell am See. Im Mittelpunkt stehen Action, Sport und Spaß. Auf dem Programm stehen u.a. Rafting, Canyoning, Klettern im Hochseilklettergarten, Wandern, Bogenschießen u.v.m. Das tolle Quartier „Club Kitzsteinhorn“ bietet auch unzählige Möglichkeiten für abendliche Sportaktivitäten.