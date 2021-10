Mittelschulen: Bildung in allen Bereichen in allen Bereichen

Eine bunte Bandbreite an Ausbildungsangeboten gibt es in den Mittelschulen in Wiener Neustadt. Im folgenden Bericht gibt es einen kurzen Überblick über alle Schulen und deren Schwerpunkte.

Bilinguale Junior High School

Die Mittelschule in der Europaallee legt vor allem großen Wert auf gelebte kulturelle Diversität, Offenheit, Wertschätzung und ein gutes soziales Miteinander. Hohen Stellenwert hat auch die zweite Unterrichtsprache Englisch, die auch außerhalb des Klassenraums gelebt wird.

Wichtiger Bestandteil der bilingualen Kommunikation sind zudem die Native Speaker, die von allen Kontinenten stammen. Technisch werden die Schüler ebenfalls ausgestattet: Alle Jugendlichen in den ersten Klassen bekommen einen Laptop, der im Unterricht auch eingesetzt wird.

Am 26. November wird unter dem Motto „Diversity – das Leben ist bunt“ zum Tag der offenen Tür eingeladen. Interessierte Kids und deren Eltern können dabei einen Blick hinter die Kulissen werfen und erste Eindrücke eines Schulalltags erleben. Alle Informationen zur Junior High School sowie den verschiedenen Zusatzausbildungen – beispielsweise das „Camebridge Certificate“ – gibt es unter www.bilingualeschule.at

Europaschule

Insgesamt vier verschiedene Schwerpunkte werden in der Europamittelschule geboten: sprachlicher Schwerpunkt – Französisch, naturwissenschaftliches Seminar mit Informatik, berufsorientiertes Seminar mit Werken und Kochen sowie ein multisportiver Zweig. Unterrichtet wird in der Europamittelschule nach dem Lehrplan der Mittelschule, der jenem einer allgemeinbildenden höheren Schule entspricht.

In den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch gibt es keine Gruppenteilung, sondern eine Lerngruppe mit innerer individueller Differenzierung. Schülerinnen und Schüler werden in diesen Fächern von zwei Lehrern betreut. Ab der zweiten Klasse ist eine differenzierte Beurteilung je nach Leistungsstufung vorgesehen, um jedem Lernenden gerecht werden zu können. Das Hauptaugenmerk der Europamittelschule liegt darauf, dass jedes Kind individuell betreut wird.

Aufnahmevoraussetzungen ist der positive Abschluss der 4. Klasse Volksschule, eine Benotung nicht schlechter als „Befriedigend“ ist von Vorteil. Zu weiteren Angeboten der Schule zählen eine Nachmittagsbetreuung, internationale Schulpartnerschaften sowie Sport- und Kreativangebote. Bei Interesse können Einzeltermine in der Schule vereinbart werden.

www.nms-europaschule.at

Musikmittelschule

Wer sich in seiner Schullaufbahn kreativ betätigen möchte, der ist in der Musikmittelschule am Burgplatz genau in der richtigen Schule. Durch den musikalischen Schwerpunkt gibt es zahlreiche Angebote: kostenlose Instrumentalstunden in Kleingruppen (im Stundenplan inkludiert); eine individuelle musikalische Förderung durch Gruppen wie Band, Chor, Orchester, Tanz, Trommeln, „Musik und Computer“; Persönlichkeitsbildung durch Auftritte verschiedenster Art wie zum Beispiel Vorspielabende, Großprojekte im Stadttheater, Adventkonzert oder musikalische Wettbewerbe.

Damit ist die Angebotspallette der Mittelschule aber noch nicht ausgeschöpft. So gibt es folgende Zusatzangebote: Darstellendes Spiel; Interessens- und Begabungsförderung; Fotografie und Robotik; Mittagessen; Tagesheim; Wintersport- und musikalische Projektwochen; Opern-, Theater- und Musicalbesuche sowie Klippert-Training. Von 22. bis 26. November lädt die Schule zum Tag der offenen Tür ein. Genaue Informationen zu den Führungen, die angeboten werden, gibt es nach den Herbstferien unter 0676/883734379 oder www.musikmittelschule-wn.at

Sportmittelschule

Die Wiener Neustädter Sportmittelschule beim Anemonensee bietet sowohl großen Sporttalenten als auch begeisterten Breitensportlern eine familiäre Heimat. Knapp 20 ausgebildete Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die zum Teil selbst jahrelange Erfahrung als Leistungs- oder Profisportler haben, trainieren die Kinder. Bei der Anmeldung für die Schule entscheiden sich die Kinder für einen Sportschwerpunkt, der in vier Wochenstunden trainiert wird.

Die vier Schwerpunkte sind: Fußball, Fit for Life, Ballsport und Moderner Fünfkampf. Gemäß den Schwerpunkten erfolgt auch die Klassenzuteilung. Aus dem Fußballzweig schafften gleich elf ehemalige Schülerinnen und Schüler den Sprung in den Profifußball und spielen aktuell in der 1. und 2. Herren- und Damenbundesliga. Aber auch das Lernen hat einen großen Stellenwert, damit die Kinder aufbauend auf diese vier Jahre eine weiterführende höhere Schule besuchen können oder sich in einem Lehrberuf wiederfinden.

Nach dem Motto „Stadt und Land miteinand“ bildet die Schule eine Schnittstelle zwischen der Stadt und der Region Wr. Neustadt. Der Tag der offenen Tür fand bereits statt. Die Schule wird jedoch auf der unter www.sportmswn.at präsentiert. Anmeldungen ab jetzt bis 4. Februar 2022.

Mittelschule für Wirtschaft und Technik

Hier werden Gegenwart und digitale Zukunft verknüpft. Ab dem heurigen Schuljahr werden die 1. und 2. Klassen mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten im Gegenstand „Science“ steht hier im Mittelpunkt: spannende Experimente, das Arbeiten mit elektronischen Schulbüchern, das Codieren am iPad oder das Programmieren von Lego-Werkstücken darf hier nicht fehlen.

Kreativität, das Fördern von Englisch und Italienisch als unverbindliche Übung und das Vorbereiten auf die Berufswelt kommen nicht zu kurz. Am 12. November wird von 8 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür geladen. Infos: mittelschule-wirtschaft-technik.at